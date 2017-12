Prognose: Südwest-Wirtschaft wächst 2018 um 2,25 Prozent

Stuttgart (dpa). - Baden-Württembergs Wirtschaft dürfte ihren bislang eingeschlagenen Wachstumskurs im kommenden Jahr weitgehend halten können. Nach Prognosen des Statistischen Landesamtes wächst das Bruttoinlandsprodukt - also der Wert aller im Südwesten hergestellten Güter - 2018 voraussichtlich um 2,25 %. Das wäre dann allerdings etwas weniger als in diesem Jahr, denn für 2017 rechnen die Statistiker inzwischen mit 2,5 % Wachstum. Und bundesweit gehen zumindest einige Prognosen für 2018 derzeit auch von höheren Werten aus. Zu Jahresbeginn waren die Südwest-Statistiker zunächst von 1,75 % Wachstum für 2017 ausgegangen. Nun korrigierten sie die Erwartungen nach oben. Wesentliche Gründe für die Entwicklung seien die nach einem Durchhänger in 2016 wieder angesprungene Nachfrage aus dem Ausland sowie ein starker Bausektor und die gute Arbeitsmarktlage.