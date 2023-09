Die Teleskoparbeitsbühne von Boels erreicht bis zu 43 m. Foto: Boels

Feldkirchen (ABZ). – Boels Rental konnte nach eigenen Angaben im neuen Ranking von Kran & Bühne beweisen, dass das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich Arbeitsbühnen in der DACH-Region zählt. Besonders hervorzuheben sei Boels' Position als Anbieter mit den meisten Personenaufzügen und Mastbühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Egal, ob es sich um Wartungsarbeiten an Gebäuden, Renovierungsprojekte oder andere Herausforderungen handelt, Boels ist der vertrauenswürdige Partner für das sichere und zuverlässige Arbeiten in der Höhe.

Zudem kann Boels mit 87 % den zweithöchsten Anteil an Elektro- und Hybrid-Lösungen im DACH-Raum anbieten. Dies unterstreicht nach eigener Aussage Boels' Engagement für Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Lösungen in der Baubranche. Darüber hinaus habe sich Boels als einer der Top-3-Anbieter im DACH-Raum im Bereich der Telestapler etabliert. Mit einer breiten Palette an hochmodernen und effizienten Telestaplern bietet Boels seinen Kunden innovative Lösungen für Materialtransporte und Logistik. Die Gesamthöhe aller Maschinen im Bereich Arbeitsbühnen von Boels beläuft sich auf Schwindel erregende 117 003 m. Mit einer solch umfangreichen Auswahl an Geräten und Maschinen ist Boels nach eigenen Angaben in der Lage, die Bedürfnisse verschiedenster Branchen und Projekte zu erfüllen.