Bereits 2016 kam es zum ersten Kontakt der beiden Unternehmen, als die Firma raquatec sich nach einem Tiltrotator für den eigenen Dienstleistungsfuhrpark umsah und bei Steelwrist mit dem X04 fündig wurde. "Daraus entwickelte sich dann eine immer engere Zusammenarbeit", erklärt Rathkamp. Besonders der direkte Kontakt zu seinen Ansprechpartnern, wenn nötig auch mal außerhalb der normalen Zeiten, sei ihm besonders wichtig. Zudem biete Steelwrist mit dem "support Web" eine ideale Lösung zur ständigen Bereitstellung von technischen Dokumenten, Informationen und zur einfachen Ersatzteilbestellung.



Nachdem raquatec die ersten Aufträge mit dem eigenen Tiltrotator abgearbeitet hatte, stieg das Interesse von Kunden und Wettbewerbern an der "neuartigen Technik".

"So rutschte man dann recht schnell in die Rolle des Kundenberaters und ersten Ansprechpartners, Tiltrotatoren kannte hier niemand so wirklich", berichtet Rathkamp. 2020 habe er dann den ersten Tiltrotator an ein großes Bremer Bauunternehmen verkauft und diesen auch vor Ort montiert, danach wurden es stetig mehr. Mehr als15 Tiltrotatoren für Bagger von 2,5 bis 20 t Dienstgewicht hat das Team inzwischen montiert. Anfang 2022 war es dann soweit, die Firma raquatec wurde auch offiziell Vertriebs- und Servicepartner für Steelwrist-Produkte.

In diesem Jahr vertreten die Spezialisten aus Neerstedt die Firma Steelwirst zum ersten Mal auf der NordBau. Vor Ort werden nicht nur die unterschiedlichen Möglichkeiten und Anbauvarianten demonstriert, sondern es wird auch die Möglichkeit geben, einen Kubota des Typs KX030 mit einem X04-Tiltrotator und Greiferkassette in Aktion zu sehen – und zu testen. "Wenn alles glatt läuft, wird dies auch der weltweit erste X04, welcher vollständig in eine 'IDig Tiefenkontrolle' eingebunden ist", verrät Rathkamp.

Neben Tiltrotatoren hat sich das Unternehmen aus Neerstedt im Kreis Oldenburg auf Anbaugeräte und effiziente Lösungen für Kompaktmaschinen spezialisiert. Zum Ausstellungsprogramm gehören in diesem Jahr neben der "I Dig"-Baggersteuerung unter anderem die neue Streuschaufel der Bezeichnung ABS02, Einschlämmgeräte, Pflasterverlegezangen und Sortiergreifer aller Art. Zu finden ist das Unternehmen im Freigelände West (Lüneburger Straße), W128.