München (ABZ). – Die Themen Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und CO2-Reduktion gewinnen in der Baustoffbranche immer mehr an Bedeutung. Insbesondere die Nutzung von Sekundärrohstoffen und die Aufbereitung von Baurestmassen wird zunehmend wichtig.

Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, hat die Rohrdorfer Unternehmensgruppe nach eigenen Angaben mit Wirkung zum 19. Januar die RSK Umwelttechnik GmbH gegründet. Geschäftsführer der Gesellschaft, die im bayerischen Rohrdorf sitzt, ist Michael Weiß. Zweiter Geschäftsführer ist Harald Schilly, Leiter der Sparte Sand und Kies bei Rohrdorfer.

Die Rohrdorfer Gruppe arbeitet in den Sparten Zement sowie bei der Gewinnung von Sand und Kies bereits intensiv mit Baustoffrecycling und betreibt in Österreich seit vielen Jahren eine Umwelttechnik GmbH AT, so das Unternehmen. Diese beschäftige sich sehr erfolgreich mit der Aufbereitung von mineralischen Abfällen aus dem Hoch- und Tiefbau zur Nutzung im Beton- und Straßenbau und verwertet bisher unbrauchbare Baurestmassen.

Michael Weiß soll das Erfolgsmodell nun auf den deutschen Rohrdorfer Hauptsitz übertragen und Synergien der fünf Rohrdorfer Sparten Zement, Transportbeton, Fertigteile, Sand und Kies sowie Betonwaren schaffen und nutzen. Als gelernter Betontechnologe verfügt Michael Weiß über viele Jahre praktische Erfahrung als Baustoffprüfer und stellvertretender Prüfstellenleiter. Zuletzt war er Geschäftsführer der Ettengruber GmbH Recycling und Verwertung. "Durch die bereits vorhandenen Strukturen und Kompetenzen im Zement-, Beton- und Rohstoffbereich hat die RSK Umwelttechnik GmbH das optimale Netzwerk, um sich mit einem zentralen Zukunftsthema der Bauwirtschaft intensiv auseinanderzusetzen", sagt Harald Schilly. "Wir freuen uns, dass wir mit Michael Weiß einen erfahrenen Experten auf diesem Gebiet gewonnen haben."