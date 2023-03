Weibern (ABZ). – Zum 35. Rohrleitungsforum (iro), das vom 30. bis zum 31. März in Oldenburg stattfindet, präsentiert sich die Augel GmbH aus Weibern als Komplettanbieter für Lösungen im sensiblen Industriebestand.

Vom Freilegen der Rohrleitung über die Entfernung der Umhüllung, Schweißarbeiten an den Leitungen, dem erneuten Anbringen einer Schutzschicht bis zum Wiederherstellen der Oberfläche – die Spezialisten können mit ihrem neuen Team Rohrleitungsbau nun laut eigener Aussage sämtliche Phasen eines Tiefbauprojekts vollkommen durchgängig bearbeiten.



2019 beschloss Geschäftsführer Rolf Scharmann, den Rohrleitungsbau als finale Säule des kompletten Tiefbauprozesses im eigenen Haus mit einem Team von Spezialisten aufzubauen. Bereits 2020 konnte mit der DVGW GW 301 G1 W1 die höchste Zulassungsstufe des Branchenverbandes Gas- und Wasser für den Leitungsbau in beiden Aufgabenbereichen erzielt werden.

Zwischenzeitlich hat das Unternehmen ein Team von Expertinnen und Experten von rund zehn Mitarbeitenden aufgebaut und einige Projekte verschiedener Leitungsbetreiber erfolgreich und nahezu 100 % fehlerfrei zum Abschluss gebracht heißt es in einem Statement der Firma. Dabei nahm das Team Schweißarbeiten an niedriglegierten Feinkornstahl- sowie an Edelstahlrohrleitungen vor.

Für das WIG-Schweißen (Wolfram-Inertgas/Prozess 141), das E-Hand-Schweißen (Lichtbogenhandschweißen/ Prozess 111) und kombinierte Techniken haben die Schweißerinnen und Schweißer des Augel-Rohrleitungsbauteams alle erforderlichen Verfahrensprüfungen abgelegt. Seit diesem Winter hat das Unternehmen außerdem die Zulassung für unterschiedliche Verfahren des Bolzenschweißens mit Spitzenzündung. Weitere Verfahrensprüfungen befinden sich aktuell in Vorbereitung.

"Wir sind stolz, mit dem Team Rohrleitungsbau jetzt ganzheitliche Lösungen im Sicherheitsbereich zu offerieren", erklärt Hans-Jürgen Georg, Qualitätsmanager Schweißtechnik, der gemeinsam mit André Besse, Bereichsleiter Pipelinebau, und Schweißfachingenieur Harald Klein, Projektleiter Pipeline Instandhaltung, das neue Team bei der Augel GmbH anführt. Mit unserem umfassenden Lösungsportfolio, unserem Know-how im Bereich hochsensible Anlagen und unseren zahlreichen Expertinnen und Experten für den Sicherheitsbereich sind wir in der Lage, Bauprozesse in sensiblen Bereichen signifikant zu beschleunigen", betont der Fachmann.

Das iro gilt als anerkannte Weiterbildungsveranstaltung zu aktuellen Themen rund um den erdverlegten Rohrleitungsbau.

Der Veranstalter erwarte in diesem Jahr rund 3000 Fachbesucherinnen und Fachbesucher in Oldenburg. Augel präsentiert seine Neuerungen am Stand F1.18 auf dem Freigelände.