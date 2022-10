Regensburg (ABZ). – Die neueste Entwicklung von Rototilt ist Rototilt Control. Das Konzept verspricht neben besseren Fahreigenschaften auch eine erhöhte Energieeffizienz und neue Technik in der Kabine. Das Konzept, das unter anderem eine neue Schwenkrotatorreihe, ein neues Steuersystem und eine App für Fernsupport umfasst, wird auf der bauma präsentiert, die vom 24. bis 30. Oktober in München stattfindet.

Rototilt verwandelt nach eigener Aussage Bagger in effiziente Werkzeugträger. Die Baggerschnellwechsler, Steuersysteme, Schwenkrotatoren, Anbaugeräte und technischen Lösungen sollen es Bedienern weltweit ermöglichen, mit größerer Sicherheit, Effizienz, Präzision sowie besseren Ergebnissen zu arbeiten. "In Sachen moderne Technik, Fahreigenschaften und Benutzerfreundlichkeit werden die Ansprüche immer höher.

Rototilt Control ist unsere Antwort auf die Anforderungen, die wir am Markt sehen und vor allem auf diejenigen, die wir bei den Endverbrauchern wahrnehmen", sagt Produktmanagerin Caroline Jonsson. Das übergreifende Thema für alle anstehenden Produkteinführungen ist, wie der Name Rototilt Control bereits vermuten lässt, die Kontrolle des Bedieners über das System. Für das Schwenk-rotatorsortiment von Rototilt bedeutet die RC-Serie mehr Präzision bei der Nutzung der Schwenkrotatorfunktionen.



Zukunftssichere Entwicklung

Das Display des RC-Systems hat ein neues, in Zusammenarbeit mit Produktdesignexperten ausgearbeitetes Design und wurde bereits von Rototilt und Endnutzern in der Praxis erprobt. Der neue Touchscreen ermöglicht die Bedienung des Schnellwechslersicherheitssystems SecureLock direkt über das Display auf zweifachen Knopfdruck. Zusammen mit anderen Produkten veröffentlicht Rototilt außerdem eine neue mobile App, die den Fernsupport von Schwenkrotatoren der RC-Serie durch Servicedienstleister und Händler ermöglicht.

"Alle beliebten Funktionen aus dem jetzigen Steuersystem bleiben erhalten. Aber im Grunde haben wir eine gänzlich neue Software und ein neuartiges Display entwickelt – und gleich auf die Bagger und Integrationen von Morgen vorbereitet. Die App RC Connect entstand als Erweiterung unseres Engagements für mehr Servicezugänglichkeit und bietet modernste Technik in der Kabine", so Caroline Jonsson weiter.

Dieses Upgrade der Schwenkrotatoren kommt Besitzern von Baggern zwischen 10 und 43 t zugute. Ganz neu ist, dass nun bei der Wahl eines Schwenkrotators ohne vollhydraulisches Schnellwechslersystem QuickChange auch ein Nachrüsten möglich ist – sollte die Situation dies später einmal erfordern.

Neben der einfachen Bedienung und Kontrolle bietet die Einführung des neuen Konzeptes auch eine Steigerung der Energie- und Kraftstoffeffizienz. Dies ist laut Hersteller auf die einzigartige druckausgleichende Hydraulik der Schwenkrotatoren zurückzuführen. "Bei der RC-Serie benötigt die Maschinenhydraulik gerade eben so viel Leistung wie für den Antrieb der Schwenkrotatoren erforderlich – und spart so Energie. Die neue Hydraulik eröffnet schon in der Grundausführung die Möglichkeit, verschiedene Arten von hydraulischen Anbaugeräten zu nutzen. Die Kraft wird genau dort eingesetzt, wo sie am meisten benötigt wird. Dies verbessert auch das Zusammenspiel mit hydraulischen Anbaugeräten", erläutert Caroline Jonsson.

Auch alle Bediener und Baggerbesitzer mit Produkten für den Standard Open-S können sich auf die neue RC-Serie freuen. Seit der Einführung von Open-S durch Rototilt und Steelwrist im Jahr 2020 ist die Anzahl der teilnehmenden Hersteller stetig angestiegen – auch der Baggergigant Volvo hat sich angeschlossen. "Wir glauben, dass Wettbewerb Innovation und Entwicklung vorantreibt, und wir sind der Meinung, dass der Endverbraucher bei seinen Produkten die freie Wahl haben sollte – ganz ohne Abstriche bei der Sicherheit. Und genau dafür stehen Open-S und Rototilt Control. Die Ausrüstung muss einfach funktionieren und der Bediener sollte sich darauf verlassen können, dass sich alle Teile sicher miteinander kombinieren lassen", so die Rototilt-Produktmanagerin.

Rototilt Control auf einen Blick

? Eine neue Reihe von Schwenkrotatoren mit erhöhter Energieeffizienz, druckausgleichender Hydraulik und der möglichen Nachrüstung von QuickChange

? Ein neues Steuersystem mit Touch-screen und einfacherer Bedienung von SecureLock

? Eine mobile App für Fernsupport mit Händlern und Dienstleistern

Rototilt ist auf dem Freigelände Nord an Stand FN.914/9 auf der bauma zu finden.