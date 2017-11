Malsch (ABZ). - Die Rüko GmbH Baumaschinen, mit Hauptsitz in Malsch, feiert dieses Jahr ihr 20jähriges Betriebsjubiläum. Noch als Studenten gründeten Adrian Rüther und Martin Ermler zusammen mit drei weiteren Studierenden 1997 in Karlsruhe das Unternehmen. Nach Ende des Studiums führten sie den Betrieb als Geschäftsführer fort, während die anderen Gründer bis heute als Gesellschafter fungieren. Der für 1997 sehr innovative Internethandel mit gebrauchten Baumaschinen bescherte dem jungen Unternehmen ein schnelles aber solides Wachstum.

Aus dem Start-up wurde so ein 25-köpfiges Team mit Kunden aus mehr als 100 Ländern weltweit. Die Lagerkapazität hat sich auf mittlerweile 15.000 m² im Malscher Industriegebiet ausgedehnt. 2006 wurde dann die Vermietung von Erd- und Straßenbaumaschinen als zweites Standbein mit einigen Spezialbereichen wie der Vermietung von Asphaltfertigern und –beschickern mit Maschinisten aufgebaut. „Auch und gerade im Mietpark setzen wir auf Qualität und Innovation“ so Martin Ermler.

Ein gutes Gespür bewies das Unternehmen auch als es 2012 den isländischen Baumaschinenhändler Hýsi-Merkúr mitten in der dortigen Finanzkrise als zweite Dependance übernahm: „Ein wichtiger Beitrag zur Stärkung unserer Absatzmärkte“, so Adrian Rüther. Die 20 erfolgreichen Jahre wurden im September mit 170 geladenen Gästen gebührend gefeiert. Während kulinarische Gaumenfreuden geboten wurden, führte Christoph Rummel als Moderator mit kurzweiligen Interviews der Geschäftsführung und beeindruckender Jonglage mit Lichteffekten durch den Abend. Die anschließende Seilakrobatik am 10 t Hallenkran in der edel dekorierten Werkstatthalle rundete den Abend vollends ab. Bei Musik und Tanz wurde bis in die Morgenstunden gefeiert.