Magdeburg (dpa/lno). – Rund 250 Millionen Euro will das Land Sachsen-Anhalt in diesem Jahr in die Modernisierung von Straßen, Brücken und Radwegen investieren - deutlich mehr als in den beiden Jahren zuvor. Sachsen-Anhalt sei auf einem guten Weg, den Investitionsstau bei der Infrastruktur abzubauen, sagte Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) unlängst bei einer Pressekonferenz in Magdeburg. Die Liste der notwendigen Instandsetzungen sei allerdings lang. Es werde bei den Landstraßen daher vor allem auch in die Ausbesserung und Modernisierung der Infrastruktur investiert, nicht in den Neubau.

"Wir werden weiter wie gewohnt in die Verkehrsinfrastruktur investieren", sagte Hüskens gegenüber Medien. Würde das Straßennetz nicht ordentlich unterhalten und Sanierungen auf die lange Bank geschoben, drohten später noch größere Schäden und weitaus höhere Kosten. Im Vergleich zu den beiden Vorjahren sei die Investitionssumme bereits erhöht worden. Angesichts möglicher Preissteigerungen bei Baumaßnahmen könne es allerdings sein, dass nicht alle Maßnahmen in diesem Jahr umgesetzt werden können, betonte die Ministerin. Manchmal sage sie angesichts der Preisentwicklung schon scherzhaft, die Straße werde kürzer.

Vor allem bei im Straßenbau wichtigen Baustoffen wie Bitumen oder Stahl waren die Preise gestiegen. Vereinzelt seien auch Ausschreibungen von Baumaßnahmen aufgehoben und erneut gestartet worden, wenn die eingereichten Angebote exorbitant hoch gewesen seien.