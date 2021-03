München (ABZ). – Leicht, aber dennoch äußerst langlebig: Das zeichnet Schalungen aus Kunststoff aus. Durch einen speziellen Faserverbundwerkstoff auf Basis einer nachhaltigen Polymermatrix ist das System "Duo" von Peri obendrein unkompliziert zu handhaben. Der Baustoffbereich der BayWa hat das Schalungssystem nun in sein Produktprogramm aufgenommen und bietet dazu drei Aktionspakete an.

Systemlösungen, die aus vergleichsweise leichten Bauteilen bestehen und einen minimalen Werkzeugeinsatz erfordern, tragen wesentlich zum effizienten und wirtschaftlichen Baustellenablauf bei. Deshalb greifen Planer und ausführende Unternehmen vermehrt auf das universell einsetzbare Schalungssystem "Duo" von Peri zurück. Zusammengestellt aus einzelnen Komponenten – wie verschiedenen Paneelen, Eckpfosten und Verbindern – bietet BayWa Baustoffe die Systemschalung in Form von drei Aktionspaketen an. Diese reichen für Flächen bis 26, 46 und 92 m² aus. Auch Rahmenhalter, Verbindungsanker und Stopfen sowie Ausgleichsriegel, Gerüstrohrhalter und eine Reinigungsspachtel sind darin enthalten.

Die wenigen, kombinierbaren Bauteile reduzierten den Planungsaufwand und machten das System auf diese Weise überaus effizient, so Baywas Einschätzung. So ließen sich die Schalungselemente mit wenigen Handgriffen und ohne zusätzliches Werkzeug aufbauen und fixieren. Lärmbelästigungen blieben sowohl beim An- als auch beim Abbau aus. Durch das geringe Gewicht der Elemente – jedes wiegt maximal 25 kg – ist meist kein Baukran nötig.

Überdies überzeugt das System mit Robustheit sowie hohen Werten in den Bereichen Festigkeit, Steifigkeit und Tragfähigkeit. Auch ist das Material bei Feuchtigkeit frei von Schwinden, Quellen oder Korrosion, was es zu einer idealen Alternative für Bauteile aus Holz und Stahl macht. Einsetzen lässt sich die Polymerschalung sowohl im Neubau als auch beim Bauen im Bestand. Ebenfalls eignet sich das System für den Garten- und Landschaftsbau: Es wird dort zum Beispiel bei Stütz- und Gartenmauern oder Schwimmteichen eingesetzt.

Für eine umfassende Beratung bei Fragen zum Schalungssystem sowie zu individuellen Projekten stehen die Experten von BayWa Baustoffe jederzeit zur Verfügung. Weitere Informationen zu den "Duo"-Aktionspaketen, die der Baustoff-Fachhandel bietet können Interessierte unter: www.baywa-baustoffe.de/b2c/de/public/peri-... erhalten.

Zur vereinfachten Planung von Grundrissen bietet Peri den systemeigenen "Duo"-Planner an: www.peri.de produkte/planungssoftware-apps-tools/apps/online-planungssoftware-peri-duo.html.