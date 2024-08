Ein einzelnes Modulraum-Element ist etwa 5 x 8,75 m groß – der gesamte Prüfstand besteht am Ende aus drei bis fünf Modulen. Foto: Schunk Mobilraum

Bei dem Aufbau dieser Räumlichkeiten bekommt DEKRA Unterstützung von Schunk Mobilraum aus Stadtlohn: Schon seit Jahren liefert das Team laut eigener Aussage qualitativ hochwertige und kostengünstige Lösungen für voll ausgestattete Prüfstationen, die auch kurzfristig verfügbar sind. Sie werden deutschlandweit geliefert und schlüsselfertig übergeben.

Schon seit mehreren Jahren arbeitet das Team von Schunk für DEKRA, so das Unternehmen. Nach intensiven Beratungsgesprächen wurden fünf Prototypen für Prüfstände in unterschiedlichen Größen und Ausführungen entwickelt. Bereits 15 Standorte wurden von dem Modulbau-Spezialisten aus Stadtlohn beliefert. Der Aufbau soll dabei immer ähnlich sein: Robuste Thermowände bilden die Außenfassade, im Inneren gibt es Büroräume mit Küchenzeile, WC, einen Technikraum, und eine oder mehrere Prüfhallen mit Sektionaltoren, Hebebühne und Bremsenprüfstand. Ein einzelnes Modulraum-Element ist etwa 5 x 8,75 m groß – der gesamte Prüfstand besteht am Ende aus drei bis fünf Modulen. Die Größe und Ausstattung könne je nach Wunsch individuell angepasst und erweitert werden.

Die Räumlichkeiten werden in Stadtlohn hergestellt und anschließend voll ausgestattet verladen. Im Inneren bemerkt man laut Hersteller kaum, dass man sich in einem Modulbau befindet. An den Wänden sind Tapeten und Fliesen, die Räume sind ausgestattet mit Küchenzeilen und Badmöbeln, Fenster, Türen und Klimaanlage sind verbaut. In nur drei Monaten erschafft das Team von Schunk so individuelle Komplettlösungen, die schlüsselfertig vor Ort vom DEKRA abgenommen werden, berichtet das Unternehmen.

Neben dem Bau in wenigen Monaten soll der Transport der Module dem Hersteller zufolge die größte Herausforderung sein. In der Produktionshalle bei Schunk in Stadtlohn werden die einzelnen Module mit den Hallenkränen auf die Lkw verladen. Anschließend fahren sie als Schwertransporte zum Standort – die aktuell bald fertige Prüfstation wird zum Beispiel nach Buchen in Baden-Württemberg geliefert. Vor Ort werden die einzelnen Module dann in wenigen Stunden zusammengesetzt und nach einigen Tagen schlüsselfertig übergeben.

Seit mehr als 47 Jahren ist das Team von Schunk Mobilraum aus Stadtlohn laut eigener Aussage Spezialist für modularen Container- und Systembau. Die Container- und Modulraumlösungen aus Stadtlohn finde man mittlerweile in ganz Europa, Asien und in den USA.

Die DEKRA-Stationen sind trotz der jahrelangen Erfahrung immer wieder besondere Projekte, betont Projektleiter Steffen Trodler: "Ich bin immer stolz, wenn wir einen Prüfstand vor Ort schlüsselfertig übergeben. Innerhalb von rund drei Monaten erschaffen wir Räumlichkeiten, die alles beinhalten: Werkstatt, Küche, Büro und WC. Es ist toll zu sehen, wie die individuellen, hochwertigen Lösungen von Schunk deutschlandweit Einzug erhalten."