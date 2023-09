Erwitte (ABZ). – Seit mehr als zehn Jahren ist Schlüter für Baumaschinen fester Bestandteil der NordBau und auch in diesem Jahr wieder mit dem kompletten Produktprogramm und den Schlüter-Dienstleistungen als Austeller für die Kunden und Messebesucher vor Ort, informiert der Händler. Die jährliche Messe biete eine gute Plattform, um mit den Kunden in Kontakt zu treten, interessante Fachgespräche zu führen und neueste Innovationen und Highlights zu präsentieren.

Auch in diesem Jahr ist Schlüter für Baumaschinen wieder mit dem kompletten Produktprogramm und den Schlüter-Dienstleistungen als Austeller für die Kunden und Messebesucher vor Ort. Foto: Schlüter für Baumaschinen

Das Familienunternehmen aus Erwitte stellt auf seinem Messestand das umfangreiche Produktportfolio vom Full-Liner Komatsu und der Green Line von Sennebogen sowie NPK, Genesis, Rotobec, Starmag und Allu aus. Darüber hinaus präsentieren Schlüter für Baumaschinen und G-tec Positioning die digitale Transformation der Bauwirtschaft zu den Themen Maschinensteuerungen, Vermessungstechnik, Drohnen und cloudbasierte Analytiktools. Neben der Vielzahl an Produkten haben Messebesucher zusätzlich die Möglichkeit, sich über die Schlüter-Handelscenter Digitale Baustelle, Kundendienst, Ersatzteilbeschaffung, Fertigung von Sonderzubehör, Schlüter-Akademie, Finanzierung sowie der Vermietung mit mehr als 2500 Maschinen im Rentpark zu informieren, so das Untrnehmen.

Das Produktportfolio der Premiumlieferanten in Kombination mit den Schlüter-Dienstleistungen bietet individuelle Lösungen für die anspruchsvollen Einsätze, sei es für die Abfallwirtschaft/Recycling, Steine & Erden, Bauhauptgewerbe, GaLaBau, Abbruch und Gebäuderückbau, Hafen-, Schrott- oder Holzumschlag.

Vor Ort erwartet die Messebesucher eine Produktvielfalt von Mini-/Midibagger, Mobilbagger, Radlader, Planierraupen, Kettenbagger, Teleskoplader bis hin zu Umschlag- und Abbruchbagger. In diesem Jahr präsentiert Schlüter für Baumaschinen als Messe-Highlight den Komatsu Radlader WA475-10E0, der mit 25 bis 30 t als stärkste Maschine seiner Gewichtsklasse gilt.

Ausgestattet mit einem leistungsverzweigten Getriebe von Komatsu (KHMT) sowie mit einem Motor gemäß EU-Stufe V glänzt dieser durch seine hervorragende Kombination aus Kraftstoffeffizienz, Produktivität und einfacher Bedienung und ist die erste Wahl für jegliche Transport- und Ladeeinsätze.

Ein weiteres Messe-Highlight ist der Komatsu Hydraulikbagger PC228USLC-11, der sich dank seines Kurzhecks optimal für Einsätze auf engstem Raum eignet. Die Maschine überzeugt durch seine hohe Hubkraft bei gleichzeitig geringem Kraftstoffverbrauch und ist ab Werk bestellbar mit Verstellausleger und Planierschild. Vor Ort ist der Sennebogen Abbruchbagger 830R-HDD, ausgestattet mit einem abnehmbaren Heckgewicht sowie einem teleskopierbarem Unterwagen. Zudem wartet eine Vielfalt an Anbaugeräten in Form von Betonbeißern, Hydraulikhammern, Pulverisierern, Schrottscheren und Hydraulikmagneten ebenfalls auf alle Messebesucher.

Hohe Energieeffizienz

In diesem Jahr können sich die Besucher auf gleich zwei Maschinen aus der neuen Maschinengeneration von Sennebogen freuen. Der Teleskoplader 340G sowie der Umschlagbagger 822G repräsentieren die Innovationen und Lösungen der neuen G-Serie von Sennebogen, welche für höchste Energieeffizienz, eine benutzerfreundliche Konzeption und die bewährte Ausrüstungsvielfalt stehen. Ausgestattet mit der neuesten Motorengeneration, dem innovativen Energie-Rückgewinnungssystem Green Hybrid und dem jahrzehntelangen Know-how der Firma Sennebogen.

Als starke Partner in der Digitalisierung der Bauwirtschaft begleiten Schlüter für Baumaschinen und G-tec Positioning die Kunden auf dem Weg zur digitalen Baustelle und verbinden auf den Baustellen die Hardware mit der Software, verspricht der Händler. Sowohl mit innovativen Vermessungs- und Maschinensteuerungssystemen als auch mit der passenden Software behalten demnach Kunden so ihre Maschinen und Baustellen im Blick.

Kunde im Mittelpunkt

Dabei steht das Bauvorhaben der Kunden für das Familienunternehmen immer im Mittelpunkt – von der Ausschreibung über die Bauphase bis hin zur Endabrechnung. Schlüter für Baumaschinen und G-tec Positioning beraten Messebesucher gerne in den Bereichen Maschinensteuerung, Vermessungstechnik, Drohnen und cloudbasierten Analytiktools, Datenaufbereitung, Technischer Support und Trainings.

Basis hierfür sind die Premiumprodukte von Komatsu und Smart Construction, Topcon, DJI, Propeller und Vigram.

Schlüter für Baumaschinen ist nach eigenen Angaben der größte Komatsu- und Sennebogen-Vertragshändler in Deutschland. Bereits in der dritten Generation setzt das Familienunternehmen Ideen konsequent in marktgerechte, innovative Kundenlösungen um.

Zu den Leistungen zählen Verkauf, Vermietung, Kundendienst sowie die individuelle Fertigung von Sonderzubehör und umfassende Finanzdienstleistungen.

Die Schlüter Baumaschinen GmbH stellt aus auf der NordBau im Freigelände Nord, Stand N126 an der Hamburger Straße.