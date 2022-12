Schulungsformate kombiniert

Das Angebot an digitalen Schulungsformaten und Präsenzseminaren richtet sich an Fachpersonen aus Handwerk und dem Fachhandel sowie an Berufseinsteigerinnen und -einsteiger. Für die Handwerker und den Fachhandel bietet PCI 19 Präsenzseminare an 13 verschiedenen Standorten in Deutschland an, für den Nachwuchs im Baustoff-Fachhandel gibt es sechs weitere Seminare, die im Rahmen der Nachwuchsförderung in den PCI-Werken stattfinden.

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, lassen Sie sich doch zum Thema auf dem Laufenden halten Themen Newsletter Bauchemie bestellen

Themen Newsletter Fortbildungen und Seminare bestellen

Unternehmens Presseverteiler PCI bestellen