Freinberg (ABZ). – Die österreichische Schwarzmüller Gruppe nimmt erstmals an der NordBau teil. Hoch- und Tiefbau, Baugeräte und Baumaschinen und vieles mehr. Mit etwa 600 Ausstellern aus15 Ländern zieht die Messe jährlich rund 60.000 Besucher an. Das Messegelände erstreckt sich über etwa 69.000 m² Freifläche und bietet zusätzlich etwa 20.000 m² Hallenfläche.

Hüffermann hat den Schlitten-Carrier einem umfassenden Redesign unterzogen, um die Anforderungen der Entsorgungsindustrie noch besser zu erfüllen. Foto: Schwarzmüller Gruppe

So wurde auch die Schwarzmüller Gruppe auf die Messe aufmerksam und präsentiert sich erstmals mit einem breiten Produktportfolio aus dem Schwarzmüller und Hüffermann Sortiment (Freigelände Süd – S 135 an der Travemünder Straße). Mit über 150 verschiedenen Fahrzeugtypen ist das Unternehmen nach eigenen Angaben europaweit einer der größten Hersteller von gezogenen Nutzfahrzeugen, die für unterschiedlichste Branchen und Transportanforderungen maßgeschneidert werden. Für Bau und Infrastruktur bietet das Unternehmen mehr als 100 verschiedene Anhänger.

Schwarzmüller bietet Nutzfahrzeuge für den Einsatz in der Bauwirtschaft – die Kippfahrzeuge zeichnen sich nach Herstellerangaben durch gute Standsicherheit, geringen Wartungsaufwand und ein gutes Fahrverhalten aus. Einfache Bedienelemente erleichtern die Arbeit und das geringe Eigengewicht maximiert die Nutzlast der Baufahrzeuge, heißt es.





Ein elektronisches Bremssystem mit Stabilitätsprogramm, eine Liftachse als Anfahrhilfe eine Mulde aus Verschleißstahl HB450 sowie ein vollelektrisches Schiebeverdeck mit Funkfernbedienung sind laut Hersteller viele praxistaugliche und starke Argumente für die Schwarzmüller-Stahlmulde. Foto: Schwarzmüller Gruppe

Auch im Plateaubereich kann Schwarzmüller ein umfangreiches Sortiment an Nutzfahrzeugen anbieten. So gibt es neben Baustoffanhängern und Auflieger auch spezielle Trailer für den Baustahlmatten-Transport. Teleskopierbare Rungen sorgen in diesem Fall für gute Ladungssicherheit.

Lkw-Aufbauten, wie Ladebrücken oder die Montage von Kränen auf Kundenfahrzeuge gehören ebenfalls zu den Kompetenzen Schwarzmüllers.

Auch Hüffermann präsentiert ein vielseitiges Fahrzeugsortiment für Abroll- und Absetzbehälter im Einsatz der Bau- und Entsorgungsindustrie.

Intelligente Kombi-Anhänger ermöglichen nach Unternehmensangaben ein schnelles Auf- und Absetzen von Behältern, wodurch der Fahrer viel Zeit einspart.

Spritzverzinkte Fahrgestelle sorgen für langanhaltenden Schutz vor Rost und Abnutzung. Zusammen also ein sehr starkes und umfangreiches Portfolio an Nutzfahrzeugen für die Baubranche, welche Besucher auf diesjährigen NordBau live erleben können.

Vorgestellt werden die folgenden sieben Exponate auf der diesjährigen NordBau:

Tough und vielseitig: die Stahl-Segmentmulde für jede Baustelle,

3-Achs-Tiefladeanhänger: leicht, robust und vielseitig,

Tandem-Kippanhänger: das absolute Leichtgewicht auf dem Markt,

Vielseitigkeit trifft Sicherheit: der neue 3-Achs-Baustoffsattel,

Leicht und vielseitig: der spritzverzinkte Baustoffanhänger im Fokus,

Hüffermann Multi-Carrier: das Multitalent unter den Behältertransportanhängern,

Effizienter Transport garantiert: der Schlitten-Carrier im Detail.