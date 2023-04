Willich (ABZ). – Die Runderneuerung von Markenreifen ist für die Allianz Zukunft Reifen (Azur) laut eigener Aussage die wichtigste Säule einer nachhaltigen Reifen-Kreislaufwirtschaft. Mit dem neuen Partner Hofdmann kann es Azur aus Sicht von Netzwerk-Koordinatorin Christina Guth gelingen, "die Runderneuerungsquote für Nutzfahrzeuge in den nächsten fünf Jahren von 30 auf 40 Prozent zu steigern".

Hofdmann ist nach eigenen Angaben erfahrener Spezialist für die Runderneuerung von Lkw, Pkw, Baggern, Oldtimern und vor allem landwirtschaftlichen Fahrzeugen aller Art. Abgerundet wird das Leistungsspektrum des ostfriesischen Unternehmens durch Reifenreparaturen und die Montage von Förderbändern.

In der Branche habe sich Hofdmann Runderneuerungstechnik bereits bundesweit einen Namen gemacht. Das Unternehmen ist laut den Verantwortlichen führend in der Runderneuerung von Ackerschlepper- und Anhängerreifen. Die breite Auswahl an runderneuerten Spezialreifen für landwirtschaftliche Fahrzeuge umfasst auch groundet Tires, die auf hochwertigen Karkassen von gebrauchten Flugzeugreifen basieren. Flugzeugreifen werden oft bei landwirtschaftlichen Fahrzeugen aus den Niederlanden verbaut. Diese Reifen sind besonders kompakt und bieten eine hohe Tragfähigkeit.

Seit 2014 belegt Hofdmann Runderneuerungstechnik auch Ackerschlepperreifen mit AS Profil neu. Im Moment sind zwei Laufstreifenausführungen verfügbar: 520 mm breit und 45 mm tief, sowie 445 mm breit und 40 mm tief. Häufig fällt gerade den Betreibern von Biogasanlagen beim Umstieg von kleineren auf größere Radlader auf, dass die großen Maschinen zwar mehr Volumen in die Schaufel bekommen, die standardmäßig verbauten Reifen jedoch nicht für das Befahren von Silobergen geeignet sind. Hier bietet sich den Betrieben aus Sicht von Geschäftsführer Reiner Hofdmann die "Gelegenheit, auf Runderneuerte von Hofdmann zurückzugreifen, damit die vorhandenen Felgen weiter genutzt werden können". Hofdmann produziert im Kaltverfahren in Lizenz der Firma Bandag runderneuerte Markenreifen für Lkw, LLkw, Traktoren und Erdbewegungsfahrzeuge.