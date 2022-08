Waldshut-Tiengen (ABZ). – Die Zukunft liegt im nachhaltigen Bauen – der weltweit größte universitäre Wettbewerb "Solar Decathlon" bietet unter diesem Leitgedanken innovativen Architekturprojekten bereits seit 20 Jahren eine Bühne. 2022 wurde der Wettbewerb erstmals in Deutschland ausgetragen: Auf dem Solar Campus in Wuppertal präsentierten achtzehn Hochschulteams aus insgesamt elf Ländern ihre Beiträge.

Foto: Gutex

Mit dabei die Teams X4S und MIMO der Hochschulen Biberach und Düsseldorf, die ihre Wohnungsbau-Prototypen mit Holzfaserdämmstoffen von Gutex nachhaltig gedämmt haben, wie der Hersteller mitteilt.

"Der Solar Decathlon steht wie Gutex für nachhaltiges Bauen und die interdisziplinäre Verknüpfung architektonisch und gesellschaftlich relevanter Themen. Wir freuen uns, gleich zwei Hochschulteams mit unseren ökologischen Dämmstoffen unterstützen zu können und drücken beiden fest die Daumen", erklärt Rainer Blum, Leiter Anwendungstechnik bei Gutex.

Die Bauaufgabe, die beide Teams aus einer Auswahl wählten, zeigt auf, welche Chancen in Zeiten der "Verstädterung" und des fortschreitenden Klimawandels in der Weiterentwicklung des Bestands liegen. Ein ehemaliges Wuppertaler Lagerhaus mit Luft nach oben soll mittels Aufstockung städtebaulich aufgewertet werden und Platz für neuen Wohnraum über dem Bestandscafé bieten. Die beiden Teams haben hier unterschiedliche Lösungsansätze gefunden.

Team X4S

Das Team der Hochschule Biberach stockte den Altbau mit einer Massivholzkonstruktion um vier Wohn- und Arbeitsgeschosse auf, erläutert das Unternehmen. Der Entwurf zeichne sich durch großzügige Gemeinschaftsräume mit flexiblen Nutzungen aus, die die begrenzten privaten Wohnflächen zeitgemäß ergänzen und die Gemeinschaft fördern würden. Dank der sortenreintrenn- und wiederverwendbaren Baustoffe würden CO2-Emissionen reduziert und die Umwelt geschont. "Des Weiteren bietet der Massivholzbau einen hohen Brand- und Schallschutz, was bei mehrgeschossigen Gebäudeaufstockungen wichtig ist", so die Studierenden aus Biberach. Für den Wand- und Deckenaufbau kam die breite Produktpalette an Gutex Dämmstoffen aus natürlichen Holzfasern zum Einsatz, teilt der Hersteller mit.

Während in der Wand Gutex Thermofibre Einblasdämmung und die feuchteabweisende Dämmplatte Gutex Multitherm dämmen, kam im Bodenaufbau 120 mm Gutex Thermosafe NF als Trittschalldämmung zur Anwendung. Auch hinter der Außenfassade, die mit integrierten Photovoltaik-Modulen ebenso wie das Dach aktiv zur Erzeugung von Wärme und Strom beiträgt, schützt die regensichere Unterdeckplatte Futex Ultratherm mit ihrem hohen Dämmwert vor Wärmeverlusten im Winter und übermäßiges Aufheizen im Sommer, erklärt das Unternehmen.

Team MIMO

Die Düsseldorfer Studierenden stapelten auf dem zweigeschossigen Bestandsbau 15 individuelle Vollholz-Wohnmodule mit einer Länge von bis zu 14 m übereinander. So entstanden auf vier neuen Ebenen vielfältige Wohnvarianten mit Gemeinschaftsräumen, "Urban Gardening" und einer Dachterrasse. Das Energiekonzept sah einen sogenannten energiBUS vor, der die Photovoltaikanlage mit einer Wärmepumpe, einem Kälte- und Wärmespeicher sowie den größeren Haushaltsgeräten im Gebäude koppelt. Der Entwurf sieht an drei Seiten horizontal zu öffnende, halbtransparente Glaslamellen mit Photovoltaikzellen vor, die den Fassadenaufbau großflächig in der Funktion einer Klimahülle umschließen. Die geschlossenen Fassadenbereiche sind als vorgehängte hinterlüftete Fassade mit Gutex Multitherm als feuchteabweisende Holfaserdämmplatte und Gutex Ultratherm ausgebildet, erläutert der Hersteller. Im Wand- und Bodenaufbau würden zudem die Innendämmplatte Gutex Thermosafe und die Trittschalldämmung Gutex Thermofloor dämmen.

Die ausgezeichneten Prototypen des Solar Decathlon Europe 2022 wurden im Anschluss an das Finale in das "Living Lab. NRW" überführt und damit Teil der zentralen Forschungs- und Bildungseinrichtung des Landes NRW für klimaneutrales Bauen und nachhaltiges Wohnen in der Stadt der Zukunft.