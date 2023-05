Bremerhaven (ABZ). – Nach dem unvorhergesehenen Absacken der Nordmole ist ein Wahrzeichen von Bremerhaven, der Leuchtturm auf der Mole, in Schieflage geraten. Um ein Absacken des Leuchtturms in das Hafenbecken zu verhindern, müssen von einem Ponton aus Untersuchungen durchgeführt werden.

Mit Hilfe der auf einem Schwimmkörper stehenden Arbeitsbühne können die Prüfer an den Leuchtturm gebracht werden. Foto: Gerken

Daher wurde Gerken gebeten, eine entsprechende Arbeitsbühne bereitzustellen, welche auf einem Schwimmkörper stehend die Bauwerksprüfer an den Turm transportieren kann. Die Teleskoparbeitsbühne GT 400-25 AkLRG wurde laut Unternehmen schnellstens auf den aus Stroh ausgekleideten Ponton gesetzt und an die Mole gefahren. Sie hilft derzeit bei der Überprüfung der Schäden und der Sicherung der denkmalgeschützten Kuppel. Nach der Maxime: Bremerhaven bekommt den Turm zurück, setzen alle Beteiligten natürlich darauf, den historischen Leuchtturm zu retten und an anderer Stelle wieder aufzubauen.

Die Nordmole mit dem Leuchtturm ist eines der Wahrzeichen von Bremerhaven. Er wurde 1914 in Betrieb genommen und steht seit 2001 unter Denkmalschutz.