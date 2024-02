Varel (ABZ). – Zwei Jahre Bauzeit, mehr als 6 ha Fläche und eine Investition von fast 10 Millionen Euro: So lässt sich das größte Einzelvorhaben der letzten Jahrzehnte für die friesische Stadt Varel (Niedersachsen) kurz zusammenfassen.

Moderne Architektur mit funktionaler Ausstattung: der neue Sportpark Langendamm in Varel. Foto: Stadt Varel

Doch nun ist er fertig, der neue Sportpark in Varel-Langendamm. Der Trainingspark bietet nicht nur für den Schul- und Vereinssport komfortable sowie zeitgemäße Bedingungen; das Umfeld soll auch Austragungsort für regionale Wettkämpfe sein. Der Anspruch an die technische Gebäudeausstattung der Sportstätte war also dementsprechend hoch; auch hinsichtlich einer zukunftsfähigen Wärme- und Warmwasserversorgung.

Das Mehrzweckgebäude am Sportpark Varel bietet den Baubeteiligten zufolge auf einer Nutzfläche von 580 m² ausreichend Platz für Versammlungs- und Vereinstätigkeiten, sechs Umkleidekabinen, eine Küchenzeile sowie Räumlichkeiten für die Erste Hilfe, Physiobehandlung sowie die komplette Haustechnik. Hinzu kommen zehn WC-Bäder und 30 Duschplätze, die mit einer maximalen Schüttleistung von knapp 140 l/min (10/45 °C) zu Buche schlagen. Im Außenbereich befinden sich zudem Sitzplatztribünen in vier Reihen unter einem Schleppdach am Gebäude.

Zur Ausstattung zählen außerdem je ein Rasen- und Kunstrasenplatz, eine Tartanlaufbahn sowie eine Kugelstoß- und Diskuswurfanlage. Sowohl in praktischer als auch in optischer Hinsicht ist diese Sportstätte ein Highlight. Der eingeschossige Neubau in Massivbauweise entspricht – laut der Baugenehmigung vom April 2022 – dem Effizienzhaus 70-Standard. Er verfügt über zwei um 7° geneigte Dachflächen, die eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 10 kWp sowie eine thermische Solaranlage aus zehn Kollektoren à 2,37 m² Aperturfläche (Aa m2/Koll.) vom Typ Brötje FKR-L 25 tragen.

Um dem hohen Effizienzanspruch des Auftraggebers an die Wärmeversorgung gerecht zu werden, setzten die TGA-Fachplaner der Thalen Consult GmbH bereits in der frühen Planungsphase auf ein hybrides Heizsystem aus dem Hause Brötje. Eine Monoblock-Wärmepumpe BLW NEO 18 sowie ein modernes Gas-Brennwertgerät aus der WGB-Serie bilden die zentralen Säulen dieser Technologie.