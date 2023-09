Für diese und eine Vielzahl weiterer Profianwendungen ist der Rotationslaser LAR 350 von Stabila laut Hersteller ein Helfer mit überzeugenden Ausstattungsmerkmalen und hoher Präzision: Er erzielt eine Nivelliergenauigkeit von ± 0,1 mm/m bei einem Nivellierbereich von ± 5°. Dank schneller Selbstnivellierung in Sekunden einsatzbereit, ist dieser Laser "Made in Germany" für das horizontale und vertikale Nivellieren sowie manuelle Neigung in zwei Achsen ausgelegt – mit Hilfe des Receivers in einem Arbeitsbereich von bis zu 800 m.

Ausgestattet mit der Weltneuheit Motion Control, gelingen Messaufgaben mit dem LAR 350 einfach, schnell und effizient, erklärt das Unternehmen. Denn über die Fernbedienung könne der Laser intuitiv bis zu einer Reichweite von 20 m gesteuert werden. Der eingebaute Sensor registriere die Handbewegungen und übertrage sie zum Laser: Durch Drehen nach links oder rechts beschleunigt oder verlangsamt der Sensor die gewählte Laserfunktion. So lassen sich eine Vielzahl von Funktionen und Einstellungen wie Rotationsgeschwindigkeit, Größe und Position des Scanbereichs bei Nutzung der Linienfunktion, Größe und Position des aktiv rotierenden Lasers im Sektionsmodus oder Neigungen der X- und Y-Achse ganz bequem und stufenlos steuern.

Zum komfortablen und sicheren Arbeiten trägt laut Hersteller auch ein Assistenz-System bei, das zudem die visuelle Überwachung des Lasers aus der Ferne ermöglicht: Integrierte LEDs warnen beim Positionieren des Lasers, wenn sich dieser außerhalb des Nivellierbereichs befindet. Beim Einsatz der Neigungsfunktion zeigen die LEDs an, welche Achse geneigt ist oder wird. Der aktive Neigungsmodus wird durch eine weiße, konstant leuchtende LED angezeigt, während blinkende LEDs auf Erschütterungen aufmerksam machen. Die werden bis zu einem Grenzwert durch automatisches Nachnivellieren ausgeglichen. Zusätzliche Kontrollleuchten informieren über den Batterie- und Temperaturstatus.

Eine Vielzahl weiterer durchdachter Funktionen machen den LAR 350 zur ersten Wahl für anspruchsvolle Profis, heißt es seitens des Unternehmens. So kann im Vertikalbetrieb die senkrechte Nivellierebene um bis zu 5° geneigt werden, um etwa senkrechte Nivellier- und Markierarbeiten durchzuführen. Der rotierende Laserstrahl lässt sich auf einen bestimmten Arbeitsbereich begrenzen und verhindert so, dass er andere Lasergeräte stört oder Handwerkerkollegen durch unbeabsichtigtes Blenden in ihrer Arbeit beeinträchtigt. Mithilfe der Fernbedienung kann zudem im Vertikalbetrieb eine Achse automatisch auf den Zielpunkt des Receivers präzise ausgerichtet werden – eine enorme Erleichterung beim Setzen von Trennwänden. Ein weiteres wichtiges Detail: Abweichungen zur Referenzebene können als Zahl in Millimetern direkt im Display abgelesen werden – so sind schnelle Höhenkorrekturen möglich.

Ebenso wie der Rotationslaser LAR 300 ist auch der LAR 350 mit dem Stabila Protector-System an den rauen Baustellenalltag angepasst. Das System sorgt dafür, dass der Laser selbst Stürze vom Stativ aus einer Höhe von bis zu 1,8 m unbeschädigt übersteht. Nach dem Aufrichten und Einschalten kann einfach weitergemessen werden. Natürlich ist der Rotationslaser wasser- und staubdicht nach Schutzklasse IP 65 sowie betriebsfähig bei Temperaturen von –10 °C bis + 60 °C.

Stabila stellt aus auf der NordBau in Halle 5, Stand 5411.