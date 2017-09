Bell Equipment Deutschland eröffnet neuen Hauptsitz

CEO Gary Bell sprach bei der offiziellen Eröffnung allen am Bau des neuen Hauptsitz Beteiligten sein Lob aus. Mit "Well done!" fasste er das Projekt zusammen.

Alsfeld. – 1954 wurde Bell Equipment Ltd. in Richards Bay, Südafrika aus der Wiege gehoben. Heute zählt das börsennotierte Familienunternehmen weltweit mehr als 3100 Mitarbeiter. Bereits seit 2000 ist die Bell Equipment (Deutschland) GmbH in Alsfeld zuhause, jetzt allerdings wurde der Standort in der hessischen Kleinstadt gewechselt – die neue Hauptverwaltung samt Vertrieb, angeschlossenem europäischen Bell-Zentrallager und ReMan-Center wurde im Vorfeld der steinexpo feierlich eröffnet. Über rund 31 000 m² erstreckt sich das Gesamtareal der neuen Bell-Niederlassung in Alsfeld nahe der Autobahn, dass in den Jahren 2013 und 2016 erworben wurde. Eine Expansion am alten Standort in Alsfeld war nicht möglich gewesen – die Gesamtfläche dort betrug nur ca. 5500 m². Nun stehen den Bell-Mitarbeitern insgesamt 4700 m² Büro- und Schulungsräume, technische Werkstätten sowie das 3300 m² große Hochlager (7,5 m) zur Verfügung. Es sei also noch ausreichend Fläche vorhanden, wolle man sich weiter vergrößern, merkte Andreas Heinrich, Geschäftsführer von Bell Deutschland, bei einem Rundgang an.



Doch nicht nur die Quadratmeter sind gewachsen, auch die Zahl der Mitarbeiter ist mit dem Umzug gestiegen. Waren bislang 28 Männer und Frauen in Alsfeld beschäftigt, werden nun mittelfristig 40 Arbeitsplätze besetzt. Zusammen mit dem Muldenkipper-Montagewerk in Eisenach, das 2003 eröffnet wurde, beschäftigt Bell damit in Deutschland derzeit insgesamt 108 Mitarbeiter. Sie erwirtschafteten im vergangenen Jahr einen Umsatz von rd. 95,4 Mio. Euro (weltweit: ca. 385 Mio. Euro).



Zur Eröffnung des neuen europäischen Bell-Hauptsitzes, der bereits im April dieses Jahres nach nur zehnmonatiger Bauzeit fertig gestellt worden war, ließ sich auch das "Who is who" von Bell nicht nehmen, aus Südafrika anzureisen. So waren bei der Einweihungsfeier unter anderem John Barton, Vorstandsvorsitzender der Bell Equipment Ltd., und CEO Gary Bell anwesend, die in ihren Ansprachen nicht nur deutlich ihren Stolz über den Neubau und eine Menge Lob über die Leistungen des deutschen Teams zum Ausdruck brachten, sondern sich auch eindeutig zum Standort in Alsfeld bekannten. "Well done!", fasste es Bell zusammen. Er bezeichnete den Neubau als ein signifikantes Investment in die europäischen und nordamerikanischen Märkte, dem bereits kurzfristig weitere Investitionen am Standort Eisenach zum Ausbau der dortigen Produktionskapazitäten folgen werden. Gary Bell stellte zudem in Aussicht, in Deutschland ein "Research & Development Center" aufbauen zu wollen, da man so noch näher am Markt und den Kunden sein könne.