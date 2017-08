Starker Ausbildungsjahrgang startet bei Remmers

Löningen (ABZ). - Insgesamt 29 neue Gesichter müssen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens Remmers in Löningen merken. Denn zum 1. August 2017 starteten die neuen Auszubildenden ihren Berufsweg. Wie das bei Remmers so üblich ist, decken die Ausbildungsgänge im Unternehmen eine breite Palette ab: Das Gros von elf Auszubildenden entfällt auf die Chemielaboranten, gefolgt von den acht Industriekaufleuten und vier BA-Studenten (Bachelor of Arts in Business Administration). Mit je einem Auszubildenden sind die Fachrichtungen Elektroniker, Mechatroniker und Mediengestalter vertreten. Komplettiert wir das Nachwuchsteam durch drei Jahrespraktikanten, die in unterschiedlichen Abteilungen zum Einsatz kommen. Alle Nachwuchskräfte erwartet eine intensive Ausbildung und von Beginn an eine anspruchsvolle Tätigkeit. Das Ausbildungskonzept hat sich bei Remmers seit Jahren bewährt und sorgt für große Zufriedenheit unter den Mitarbeitern. Erst kürzlich erhielt das Unternehmen von unabhängiger Seite zwei Auszeichnungen, die seinen guten Ruf als Arbeitgeber bestätigen.