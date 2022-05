Stephan Abraham ist neuer Betriebsleiter im Steinbruch der Hartsteinwerke Sooneck in Trechtinghausen. In seiner neuen Funktion obliegt ihm sowohl die technische als auch die wirtschaftliche Verantwortung für den Steinbruchbetrieb in Trechtinghausen in der Nähe der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz. Bevor er die Führung des Steinbruchs übernahm, war Abraham zehn Jahre als Leiter für Einkauf und Disposition für das Unternehmen tätig.