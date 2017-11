Bessenbach (ABZ). - Unter dem Motto „Stop Talking, Start Planting“ macht die Plant for the Planet Foundation auf Klimawandel, ­gerechtigkeit und globale Umweltprobleme aufmerksam: Um Kindern und Jugendlichen diese Themen näher zu bringen, organisierte SAF-Holland einen Aktionstag, bei dem 25 Schülerinnen und Schüler aus der Region Aschaffenburg altersgerecht die klimatischen und ökologischen Zusammenhänge erfuhren und gemeinsam Bäume pflanzten.

Die SAF-Holland GmbH unterstützt die Akademien der Plant for the Planet Foundation, wie auch im Landhotel Klingerhof in Hösbach-Winzenhohl (Landkreis Aschaffenburg) stattfand. 25 Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren erfuhren, wie sie ihren Beitrag für eine weltweite Klimagerechtigkeit leisten können und pflanzten als Zeichen der Aktion bei strahlendem Sonnenschein über 70 Bäume. „Wir sind begeistert, wie zahlreich Schülerinnen und Schüler der Region an der Akademie teilgenommen haben und wie sehr sie am Thema Klimaschutz interessiert sind“, so Detlef Borghardt, CEO von SAF-Holland.

Mit der konzernweiten Kampagne „we think ahead“ setzt sich SAF-Holland bereits für den aktiven Klimaschutz und die effektive Ressourcenschonung ein. Dazu gehört die Umstellung auf sparsame LED-Leuchten, energetisch moderne Produktionshallen und nachhaltige Verpackungen. Auch bei seinen Produkten legt der Achsenspezialist Wert auf einen fairen Umgang mit unserem Lebensraum. Mit der Unterstützung der Plant for the Planet Foundation setzt SAF-Holland ein weiteres Zeichen im Sinne der Nachhaltigkeit und hilft, das Ziel der Initiative bis zum Jahr 2020, weltweit 1.000 Mrd. Bäume zu pflanzen, zu erreichen.

Der Stein, der die Schülerinitiative „Plant-for­the­Planet“ ins Rollen brachte, gründet in einem Klassenreferat über die Klimakrise. Bei seinen Recherchen stieß der damals neunjährige Felix Finkbeiner auf die Friedensnobelpreisträgerin Wangari Maathai, die 30 Millionen Bäume in 3 0 Jahren pflanzte. So entstand die weltweite Bewegung „Plant-for­the­Planet“ mit der Idee, dass Kinder auf der ganzen Erde Bäume pflanzen.