Aachen (ABZ). – Im Zuge des Ersatzneubaus des Brückenbauwerks Haarbachtal ist eine Vollsperrung der BAB 544 im Bereich Aachen notwendig. Zur besseren Information der Verkehrsteilnehmer werden auf der BAB A4 und A44 in beiden Fahrtrichtungen temporäre Verkehrszeichenbrücken mit Wechselverkehrszeichen in LED-Technik installiert.

Die Texte der Anzeigequerschnitte werden über die Leitzentrale der Autobahn GmbH in Leverkusen erstellt und geschaltet. Foto: Green Way Systems

Die A 544 verbindet das AK Aachen mit der AS Europaplatz im Aachener Zentrum. Durch die Vollsperrung ist eine der Hauptanbindungen des Aachener Zentrums an das Autobahnnetz unterbrochen.

Somit ist die Verkehrsnachfrage von den anderen, weiter vom Zentrum entfernten, Autobahnanbindungen aufzunehmen.

Um die negativen Auswirkungen der Verkehrsverlagerung in Form von Staubildung im Autobahnnetz und im nachgeordneten Netz zu minimieren, wurde unter Beteiligung der betroffenen Baulastträger ein Umleitungskonzept erarbeitet. Dieses Konzept beinhaltet die dynamische Information über Verlustzeiten und Empfehlung der aktuell besten Route ins Aachener Zentrum über umsetzbare Verkehrsinformationstafeln (UVIT) am AK Aachen. Für das Projekt werden acht Verkehrszeichenbrücken mit jeweils zwei Wechselverkehrszeichen in LED-Technik (RGB) realisiert, welche eine gemeinsame Bitmap visualisieren, so die Green Way Systems GmbH aus Baden-Baden.

Zur Anzeige kommen Informationen in Anlehnung an stationäre dWiSta-Systeme, in diesem Fall aber als temporäre Variante, das heißt die Verkehrszeichenbrücken können bei Bedarf an einem anderen Standort zur weiteren Verwendung versetzt werden. Alle Anzeigequerschnitte werden autark mittels Photovoltaik und Akkumulatoren im Dauerbetrieb 24/7 versorgt. Die datentechnische Anbindung an die Netzbeeinflussungsanlage (NBA) der Autobahn GmbH erfolgt über Mobilfunk auf Basis des vom AG eingerichteten CorporateDataAccess. Zur Kommunikation zwischen der Unterzentrale und den Streckenstationen wird TLS over IP (TLS 2012) verwendet, wobei die anzuzeigenden Bitmaps per Secure File Transfer Protocol (SFTP) zu den Streckenstationen übertragen werden.

Die Unterzentrale für das System basiert auf der einheitlichen Lösung für Rechnerzentralen. Die einheitliche Rechnerzentralensoftware (ERZ) bietet eine plattformunabhängige Kernarchitektur basierend auf einem zentralen Datenverteiler, über die nahezu beliebige Telematik-Anwendungen realisiert und auf Unterzentralen (UZ) und Verkehrsrechnerzentralen (VRZ) eingesetzt werden können. Die Betriebsdaten für das Solarmonitoring zur Überwachung des Energiestatus, der Mobilfunkverbindungen und der GPS-Koordinaten der Streckenstationen in der Unterzentrale werden mit herstellerspezifischen Telegrammen per TLS over IP übertragen.

Highlights sind nach Herstellerangaben:

Versetzbare Ausführung, ohne Ortsfundamente;

Kabellose Kommunikation;

Solarstromversorgung für Dauerbetrieb 24/7, kein Netzanschluss;

Kurze Liefer- und Aufbauzeiten.

Green Way Systems arbeitet nach eigenen Angaben für ein Ziel: mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Seit 1998 entwickeln das Unternehmen innovative Produkte für die Verkehrstelematik. Dazu gehört die Planung und Realisierung bedarfsorientierter Systemlösungen inklusive Projektmanagement und Anlagenservice.

Konkret betrifft das die Erfassung von Verkehrsdaten bei temporären Verkehrssituationen sowie die Steuerung von mobilen Verkehrsanlagen.