Das Grad-System: Mit der Unterkonstruktion werden Beläge für Terrassen und Verkleidungen für Fassaden oder Decken nicht mehr geschraubt, sondern geclipst. Foto: Grad

Aus hochwertigem, langlebigem Kunststoff und Aluminium hergestellt bietet die Lösung viele Vorteile, die vom flexiblen Einsatz des Systems über eine schnellere, weil einfachere Montage, bis hin zu technischen Pluspunkten wie weniger Feuchtigkeitsbildung aufgrund der fehlenden Bohrlöcher reichen. Zusätzlich zum bereits vielfach eingesetzten und bewährten System bietet das Unternehmen eigenen Angaben nach mit der Grad-3D-Software ein professionelles Tool für die detaillierte Erfassung komplexer Terrassengrundrisse inklusive Berechnung von Materialbedarf, Arbeitsaufwand und Verschnitt. So erhält der Verlegepartner eine Terrasse im Baukastensystem, die sich passgenau und zeitsparend mit hoher Fertigungspräzision zuschneiden lässt. Für Fachpartner aus dem Bereich Planung und Architektur stellt Grad BIM-Daten (Building Information Modeling) im DWG-Format zur Verfügung, mit dem sich Projekte virtuell planen und simulieren lassen.

Das spart Zeit und Kosten und sorgt für Projekt- und Budgetsicherheit. Ein ganz neuer Bereich im Servicepaket von Grad ist die Architekten- und Planerberatung. Experten mit langjähriger Projekterfahrung bieten der Zielgruppe umfassende Unterstützung bei der ersten Idee bis zur detaillierten Ausarbeitung des Projekts.

Das Grad-Clipsystem ist die flexible Unterkonstruktion für Terrassen, Fassaden und Decken. Es ermöglicht die Montage der Beläge und Fassadenelemente ohne Nägel oder Schrauben, was für ein perfektes optisches Ergebnis sorgt. Da die Dielen nicht gebohrt werden und daher auch nicht direkt auf der Unterkonstruktion aufliegen, dringt weniger Feuchtigkeit ein und sie werden gut unterlüftet. Das beugt Fäulnis und Verformung vor. Die Nuten wirken darüber hinaus als Entspannungsnuten und mindern das Arbeiten der Dielen. Komplettiert wird das Unterkonstruktionssystem mit einer Lösung für die schraubenlose Verblendung einer Terrasse, die als Aluminiumschiene oder vorgefertigter Holzdiele ebenfalls einfach geclipst wird, sowie einem passendem Belüftungsgitter, das als Abstandshalter zwischen Hauswand und Terrasse eingesetzt werden kann und so für die notwendige Belüftung neuartig isolierter Gebäudehüllen sorgt. Ein weiteres Plus ist, dass sich einzelne Dielen einfach aus- und wieder einclipsen lassen und sich die Terrasse ganz einfach ab- und an anderer Stelle wieder aufbauen lässt. Nichts geht durch die Demontage kaputt. In Kombination mit den langlebigen Materialien – Polyoxymethylen Thermoplast und Aluminium – wird so das Grad-System zu einer dauerhaften und daher nachhaltigen Unterkonstruktion.

Kombiniert werden kann die Unterkonstruktion mit einer Vielzahl an Belägen. Bei Terrassen ist Keramik und Stein genauso wie Holz oder WPC möglich, für Fassaden und Sichtschutz eigenen sich ausschließlich Verkleidungen aus Holz oder WPC. Das Angebot von Grad umfasst zur Unterkonstruktion passende bombierte Terrassendielen von Moso (Bambus) sowie aus modifizierten Hölzern von Thermory, Accoya und Kebony – und damit ausschließlich von Herstellern, die auf nachhaltige Waldwirtschaft setzen.

"Mit dem Grad-Clipsystem lassen sich – je nach Form des Projekts – bis zu 70 Prozent Montagezeit gegenüber herkömmlicher Verlegung sparen", so Hatem Chadli, Geschäftsleitung der deutschen Tochter Grad Concept GmbH. "Darüber hinaus steht unseren Fachpartnern in der Planungsphase die Grad-3D-Planungssoftware zur Verfügung, mit der Terrassen bis ins kleinste Detail erfasst werden können. Selbst komplexe Flächen bemaßt das Tool und liefert 2D- beziehungsweise 3D-Modellierungen. Dank der präzisen Berechnung von Material und Verschnitt – inklusive Angebot – spart der Montagepartner Werkstoffüberschüsse und damit verbundene Kosten und kann seine Arbeitszeit und seinen Personaleinsatz wirtschaftlich planen", so Hatem Chadli. Zusätzlich zum softwarebasierten Planungstool und BIM-Daten für die rechnergestützte, integrierte Planung, Ausführung und Verwaltung von Bauprojekten bietet Grad Concept mit Experten aus dem Bereich Projektplanung professionelle Unterstützung für Architekten und Planer. "Wir haben bisher schon sehr erfolgreich mit unseren Verlegepartnern aus den Bereichen Garten- und Landschaftsbau oder aus dem Holzhandwerk gearbeitet. Nun gehen wir den nächsten Schritt und erweitern unseren Beratungsservice für Architekten und Projektplaner", so Hatem Chadli, "mit Experten, die in jeder Phase eine Bauprojektes – angefangen von der ersten Bemusterung bis zur detaillierten Konzeption – die Zielgruppe professionell unterstützt. Als Partner auf Augenhöhe."