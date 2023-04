Wedel (ABZ). – Um der Abwanderung von Handwerksbetrieben aus den Städten entgegenzuwirken, entstehen in Schleswig-Holstein die Handwerkerhöfe. Hierbei handelt es sich um einen Zusammenschluss von handwerklichen Betrieben kleinerer und mittlerer Größe, die gemeinschaftlich an einem modernen Werkstatt-Zentrum tätig werden. In Wedel wurde nun die dritte Halle nach diesem Konzept realisiert. Die Gebäude sind geprägt durch eine lichtdurchlässige Fassade.

Die Außenfassade der Handwerkerhöfe in Wedel besteht aus DuoColor-Lichtbauelementen der Rodeca GmbH. Foto: HG Esch

Die hier eingesetzten Polycarbonatpaneele des Typs PC 2550-10 von Rodeca bilden nicht nur eine funktionale Gebäudehülle. Sie sorgen auch für eine natürliche Belichtung der Arbeitsstätten.

Bereits die ersten beiden Mehrzweckhallen in Wedel bei Hamburg zeigten, dass das Konzept der Handwerkerhöfe gut angenommen wird. Die Investoren streben einen weiteren Handwerkerhof nach gleichem Gebäudekonzept in Quickborn an. Alle Höfe bieten Nutzungsflächen zwischen 50 und 600 m² – und damit Raum für Werkstätten, Lager oder Produktion. Die eingeschossigen, ebenerdigen Systemhallen sind in sich abgeschlossen. Neben den offen gestalteten Flächen sorgt auch die Raumhöhe von bis zu 5 m für eine flexible Nutzung: So finden hier beispielsweise Maschinen, Hebebühnen oder ein Materiallager Platz. Durch die kammförmige Anordnung der Gebäude entstehen offene Höfe zwischen den einzelnen Einheiten, die zum gemeinsamen Austausch einladen.

Für eine komfortable Anlieferung und den leichten Zugang verfügen alle Hallen über ein breites Sektionaltor und einen Eingang. Jede Mietparzelle umfasst auch eine Sanitäreinheit. Zudem steht ein Aufenthaltsraum pro Halle zur Verfügung. Im Planungsprozess stand eine einladende und attraktive Gestaltung im Fokus. Bei der Gebäudehülle entschied man sich daher für eine transluzente Gestaltung mit modernen Polycarbonatpaneelen. Sie sorgen sowohl für eine entsprechende Wärmedämmung als auch für einen natürlichen Lichteinfall ins Innere. Von außen betrachtet überzeugen die Hallen den Verantwortlichen zufolge insbesondere durch ihr puristisches Design.

Die Gebäudehülle der Handwerkerhöfe besteht aus den Paneelen PC 2550-10 in der DuoColor-Variante. Für alle Handwerkerhöfe wurde das thermisch getrennte Profil mit hohem Einstand verwendet und in RAL 7016 (Anthrazitgrau) beschichtet. Insgesamt wurden 1650 m² des Lichtbauelements in 50 mm Stärke und 495 mm Breite verbaut. Das Lichtbauelement der Rodeca GmbH besteht aus zehn Schalen. Dabei sind die äußeren fünf Schalen in intelligenter Heatbloc-Ausführung gestaltet. Sie sorgt dafür, dass ein Hitzestau im Inneren des Gebäudes verhindert wird. Denn das Tageslicht wird zwar durchgelassen, aber die aufheizenden IR-Wärmestrahlen werden selektiv reflektiert und gestoppt. Dadurch bleiben die Hallen durch die geringeren Energiedurchlasswerte kühler und es entsteht ein ganzjährig angenehmes Klima. Die fünf inneren Schalen sind in Kristall gehalten. Das Paneel selbst weist einen Lichttransmissionswert von 48 % auf und ermöglicht blendfreies Tageslicht innen und von außen Sichtschutz. Auch profitieren die Gebäudenutzer von den hervorragenden wärmedämmenden Eigenschaften der Lichtbauelemente. Vertikal verbaut, erreichen die Elemente einen Wärmedurchgangskoeffizient von U = 0,9 W/m²K. Klassifiziert mit dem europäischen Standard der DIN EN 13501 sind die Lichtbauelemente des Weiteren schwer entflammbar – die Entzündungstemperatur von Polycarbonat liegt in etwa bei 450 °C und ist somit sehr hoch. Durch den co-extrudierten UV-Schutz, der während des Herstellungsprozesses der Paneele homogen aufgeschmolzen wird, ist die Außenseite der Fassade zudem nachhaltig vor Wettereinflüssen geschützt.