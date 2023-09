Düsseldorf (ABZ). – Auf der NordBau 2023 in Neumünster stehen beim Pumpenhersteller Tsurumi vom 6. bis 10. September kompakte Schmutzwasserpumpen im Fokus. Eine passt sogar nach Unternehmensangaben in eine Werkzeugtasche – sie dürfte demnach die kleinste Baumaschine sein, die auf der NordBau zu sehen ist. Sie soll am Bau zur Familie gehören: Das passend benannte Modell Family-12 von Tsurumi ist mit 224 mm Höhe einschließlich Griff so klein, dass sie in jedem Projekt dabei sein kann, um bei Bedarf Wasser schnell von A nach B zu befördern.