Ostrava/Tschechische Republik (ABZ). – Im tschechischen Ostrava wächst die Anfang der 1990er Jahre gegründete Universität. In den neu errichteten Gebäuden sorgen Sanha-Rohrleitungssysteme für die einwandfreie Funktion der Trinkwasser- und Wärmeversorgung. Dabei punkten die beiden Systeme NiroSan (Edelstahl) und Therm (C-Stahl) laut Hersteller unter anderem durch ihre leichte Verarbeitbarkeit.

In den Neubauten wurde eine sichere Trinkwasserverrohrung mit dem Edelstahlsystem NiroSan umgesetzt.

NiroSan und Therm verfügen beide über das Merkmal "combipress". Damit werden die Installationsvorteile Werkzeugkompatibilität, Unverpresst Undicht sowie Push-and-Stay zusammengefasst: Fittings bis einschließlich 54 mm können mit vorhandenem Presswerkzeug verpresst werden, solange die Pressbacken beziehungsweise –schlingen die Originalkontur SA, V oder M aufweisen. Das vermeidet die Anschaffung von neuem Werkzeug und sorgt für mehr Sicherheit, erläutert der Hersteller.

NiroSan-Rohre und -Fittings sind eindeutig markiert und können nicht verwechselt werden. Foto: Sanha

Bei NiroSan für Trinkwasser wird Edelstahl aus dem Werkstoff 1.4404 eingesetzt, der durch den Anteil von mehr als 2,3 % an Molybdän und einen geringen Kohlenstoffgehalt eine höhere Korrosionsresistenz aufweist. Mit 15 bis 168,3 mm stellt Sanha ein Produktportfolio bereit, das bei solchen Großprojekten eine Installation aus einer Hand garantiert.

Für die Heizungsverrohrung wählten die Verantwortlichen das C-Stahl-System Therm. In den Universitätsgebäuden kamen die Nennweiten 18 bis 108 mm zum Einsatz. Beide hier verwendeten Systeme sind mit EPDM-Dichtringen ausgestattet. NiroSan wird zudem in einer Industrie- und Gasversion und Therm in einer Industrieversion angeboten.