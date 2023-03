München (ABZ). – Der Neobarock oder Neubarock hat als Baustil des späten 19. Jahrhunderts neben Palästen, Theatern und Regierungsgebäuden auch repräsentative bürgerliche Gebäude geprägt. Auch der hohe, gerundete Eckbau an der Ludwigsbrücke zeigt das Formenrepertoire des Neobarock und steht deshalb auf der Münchener Liste der Baudenkmäler, wie der Fenster- und Fassadenhersteller Baier GmbH berichtet.

Um die etwa 2,5 m x 3 m großen Fenster zu tauschen, wurden die bestehenden Gewölbe freigelegt und als Rundbogenfenster in ihrer ursprünglichen Optik eingebaut. Foto: Baier

Im Erdgeschoss des denkmalgeschützten Gebäudes befindet sich das Kaffeehaus Rosi. Hier wurden vor Kurzem drei ältere große Schaufenster mit Festverglasung durch neue Modelle mit vertikaler Schiebefunktion ersetzt. Für die Beteiligten bestand die wesentliche Herausforderung darin, dass das Aussehen des Hauses nicht verändert werden durfte.

Bei Renovierungen und Sanierungen an denkmalgeschützten Gebäuden erteilt das zuständige Landesamt für Denkmalpflege die ländergeltenden Auflagen. Nachdem der Pächter die Erlaubnis des Vermieters eingeholt hatte, stimmte auch der örtliche Denkmalschutz dem Tausch der drei Fenster zu. Funktionelle Schiebefenster sollten die alten Rundbogenfenster ersetzen. Mit den Vertikalschiebefenstern der Firma Baier als Sonderanfertigung ließ sich der Fenstertausch unter strengen Vorgaben verwirklichen.

Aus Denkmalschutzgründen durfte das Erscheinungsbild der dreiteiligen Schaufensterfront allerdings nur im Hinblick auf eine weitere Quersprosse pro Fenster verändert werden. Sie trennt heute den festen und beweglichen Fensterteil voneinander und fällt weder im geschlossenen noch geöffneten Zustand auf. Design, Farbe und Oberflächenstruktur der Fensterfront blieben gegenüber den Originalen gleich. Um die etwa 2,5 m x 3 m großen Fenster zu tauschen, wurden die bestehenden Gewölbe freigelegt und als Rundbogenfenster in ihrer ursprünglichen Optik, allerdings mit Schiebeflügel, eingebaut.

Jedes Rundbogenfenster ist dreigeteilt: Das obere Bogenelement sowie das Oberlicht sind fest verbaut. Beweglich ist ein Schiebeflügel, der sich zum Lüften vertikal nach oben schieben lässt. Die zweifach isolierten Fenster bestehen aus einer wärmegedämmten Aluminiumkonstruktion und sind mit einem Motorantrieb inklusive einer Funkfernbedienung ausgestattet. Eine Aluminiumtheke mit Aufkantung hinter dem Flügel sorgt für bessere Dichtheit auch bei Schlagregen. Die Montage erfolgte direkt in der Laibung. Eine effektive Raumlüftung in Kombination mit besten Wärmedämmwerten reduzieren die Energiekosten.

Schiebefenster sind einfach praktisch und sparen Platz. Der bewegliche Fensterflügel lässt sich hinter einem Festteil verschieben. Durch den Schiebemechanismus kann im Gegensatz zu einem herkömmlichen Flügelfenster der vorhandene Raum voll ausgenutzt werden. Zum regelmäßigen Stoßlüften wird in der Kaffeebar Rosi einfach der Fensterflügel via Funksteuerung nach oben geschoben. Die Fensterbänke müssen zum Öffnen oder Schließen erst gar nicht freigeräumt werden. Die Gäste können gemütlich vor dem Fenster sitzen bleiben und Ihren Kaffee oder Cocktail an der frischen Luft Blick Richtung Isar genießen – ohne Fensterscheibe vor der Nase.