"Carlisle hat sich in den vergangenen Jahren stetig in Richtung Systemanbieter weiterentwickelt", erklärt Holger Höflein, Senior Product Manager bei Carlisle. "Wir bieten unseren Kunden Lösungen rund um das sichere Flachdach aus einer Hand. Dabei spielt Zirkularität eine zunehmende Rolle – gemeinsam mit unseren Kunden werden wir eine bessere Zukunft bauen", ergänzt er.



Neue und bewährte Produkte live erleben

In Kürze startet in Deutschland die Fortsetzung der 2023 europaweit durchgeführten ERLEBE CARLISLE Roadshow. Bei ausgewählten Handelspartnern im gesamten Bundesgebiet können interessierte Dachhandwerker die neuen und bewährten Produkte live erleben und selbst ausprobieren.

Die RESITRIX-Familie bekommt Zuwachs: Für RESITRIX CL W wurde die bewährte, heißluftverschweißbare EPDM-Abdichtungsbahn RESITRIX Classic (CL) zusätzlich mit einem Wurzelschutz versehen.

Grund hierfür ist nach Herstellerangaben ein gestiegener Marktbedarf an Abdichtungen mit mechanischer Befestigungsmöglichkeit unter Dachbegrünungen. RESITRIX CL W ist wurzelfest nach DIN EN 13948 (FLL in Prüfung) und kann unter Gründächern aller Art eingesetzt werden. Der Klassiker RESITRIX CL bleibt weiterhin im Sortiment.

Die vielfältig einsetzbare Elastomerbahn RESISTIT ESK wurde für Abdichtungsanforderungen an der Fassade entwickelt.

Sie ist in verschiedenen Breiten erhältlich und bietet so vielfältige Anwendungsmöglichkeiten zur Abdichtung von: Fenstern und Türen, Fassaden und Mauerwerk, An- und Abdichtung von Fensterelementen und speziellen Bauteilen.

An der Außenseite der Fassade verhindert RESISTIT ESK das Eindringen von Niederschlägen, insbesondere von Schlagregen, und erzielt eine sichere Winddichtigkeit.

In den zunehmend heißen Sommern heizen sich schwarze Dachflächen besonders stark auf, was zu Hitzestress in den darunterliegenden Räumen führt. Abhilfe für Flachdächer, die mit frei bewitterten, schwarzen RESITRIX EPDM-Bahnen abgedichtet sind, schafft ALULON; eine flüssige, silbergraue Einkomponentenfarbe.

Der reflektierende Anstrich reduziert das Aufheizen der Dachfläche und somit der darunterliegenden Räume deutlich. Die Beschichtung ist ideal für die Anwendung auf allen RESITRIX Abdichtungsbahnen geeignet, heißt es.

ALULON biete nicht nur zusätzlichen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungs- beziehungsweise Alterungseinflüssen, sondern verhindert zudem die Bildung von Moos und Algen und sorge so für eine dauerhaft ästhetische, silbergraue Oberfläche.

Sicherer Wartungsweg für Arbeiten auf dem Flachdach

Mit seiner leuchtend gelben Farbe kennzeichnet der neue WALKWAY CROSSGRIP einen sicheren Wartungsweg für Arbeiten auf dem Flachdach und schützt zudem die Abdichtung vor mechanischer Einwirkung. Er besteht aus einer FPO-Gitterstruktur, die sehr wenig Windangriffsfläche bietet und ist universell auf allen EPDM- und FPO-Abdichtungen einsetzbar.

Gegenüber seinem Vorgänger zeichnet er sich nach Unternehmensangaben durch eine besonders schnelle Verlegung aus – das flexible FPO wird lose auf der Dachfläche verlegt, es ist keine Grundierung und Befestigung erforderlich.

Zudem erfülle der WALKWAY CROSSGRIP die Kriterien des zirkulären Bauens: Wird er auf einem Dach nicht mehr benötigt, kann er einfach aufgerollt und dann an anderer Stelle wieder eingesetzt werden.