Göttingen (ABZ). – Der Verein zur Qualitäts-Controlle am Bau e.V. (VQC) befindet sich auch 2017 auf Wachstumskurs. Die Sachverständigen-Organisation mit Sitz in Göttingen konnte mit insgesamt 3200 Prüfaufträgen ein Plus von 3 % im Vergleich zum Vorjahr verbuchen. Insgesamt wurden von 37 VQC-Sachverständigen seit Januar diesen Jahres 6600 Baustellen-Begehungen durchgeführt. Darauf wies jetzt der VQC-Vorsitzende Udo Schumacher-Ritz hin. Der VQC ist damit Deutschlands meist gefragte, Sachverständigen-Organisation im Bereich der Qualitätskontrollen an Ein- und Zweifamilienhäusern.



Um der bundesweit wachsenden Nachfrage nach einer zertifizierten Qualitätskontrolle von Ein- und Zweifamilienhäusern nachkommen zu können, sucht der VQC e.V. ständig neue Sachverständige auf freiberuflicher Basis. Gesucht werden Bau-Ingenieure sowie Architekten mit Berufserfahrung. Besonders gefragt sind Freiberufler, die in der Region rund um Greifswald, Stralsund, Rostock, Lübeck und Uelzen tätig werden möchten. Aber auch für andere Regionen Deutschlands werden immer wieder Sachverständige gesucht.



Nähere Infos unter www.vqc.de. Bewerbungen an den VQC-Vorsitzenden Udo Schumacher-Ritz auch direkt an bewerbung@vqc.de.