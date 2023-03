Ludwigsburg (ABZ). – Fünf Mehrfamilienhäuser hat die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH (WBL) in der Caerphillystraße in Ludwigsburg errichten lassen. Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit waren die Ziele. Zugleich wurde mit dem Projekt bezahlbarer Wohnraum nach dem eigens entwickelten "Fair-Wohnen"-Modell geschaffen.

Die Verkleidungen der Balkone aus gestanztem Stahlblech und Streckmetall wurden eigens von dem ausführenden Büro ARP ArchitektenPartnerschaft Stuttgart entworfen und vom Schlosser gefertigt. Foto: Fotografie Dietmar Strauß

Die energieeffizienten Punkthäuser in monolithischer Ziegelbauweise entsprechen höchsten ökologischen, ökonomischen und technischen Standards. Dafür wurden sie mit dem NaWoh-Qualitätssiegel für Nachhaltigen Wohnungsbau und zwei weiteren Immobilien- und Architektur-Preisen ausgezeichnet.

In den Stadtteil Sonnenberg im Südwesten Ludwigsburgs sollten sich fünf neue Mehrfamilienhäuser in die vorgegebene städtebauliche Körnung des Bebauungsplans harmonisch einfügen. Mit ihrem aus einer Mehrfachbeauftragung der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH hervorgegangenen Siegerentwurf konnte die ARP ArchitektenPartnerschaft Stuttgart GbR überzeugen. Die Positionierung der fünfgeschossigen Gebäude mit 42 Mietwohnungen, 18 Eigentumswohnungen und zwei Tiefgaragen ermöglichen Blickverbindungen zwischen der Einfamilienhausbebauung im Norden des Quartiers und den Freiräumen im Süden. Das ausgeklügelte Konzept der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH (WBL), geförderten Wohnraum mit Miet- und Eigentumswohnungen zu mischen, schuf zudem finanzielle Freiräume, um architektonische Qualität, eine nachhaltige Bauweise sowie einen sehr guten Ausstattungsstandard zu ermöglichen.



Die fünf Mehrfamilienhäuser im Ludwigsburger Stadtteil Sonnenberg tragen das NaWoh-Qualitätssiegel 2020. Der Rohbau der KfW-55-Gebäude wurde in monolithischer Bauweise mit Perlit verfüllten Poroton-Ziegeln errichtet, die die Anforderungen an Ökologie und Nachhaltigkeit der Bausubstanz bestmöglich erfüllen. Foto: Fotografie Dietmar Strauß

Die WBL definierte für das Bauvorhaben einen klaren Rahmen der zu erfüllenden Kriterien. Dazu zählte neben dem KfW55-Standard die Vermeidung eines klassischen Massivbaus mit WDVS aus Polystyrol. Bei der Auswahl der Baumaterialien standen für den Bauherrn Ökologie und Dauerhaftigkeit im Vordergrund. Denn die Gebäude sollten unter anderem die Vorgaben des NaWoh-Qualitätssiegels erfüllen. "Als kommunale Wohnungsbaugesellschaft sehen wir uns hier in der Rolle eines gesellschaftlichen Vorreiters", so Achim Eckstein, Abteilungsleiter Projektmanagement bei der WBL.

Die Architekten der ARP ArchitektenPartnerschaft Stuttgart GbR bewerteten deshalb zunächst verschiedene Systeme für die Bauweise der Mehrfamilienhäuser im Vergleich zu einer Standardlösung aus Stahlbeton und Kalksandstein-Mauerwerk mit WDVS. "Aus der Gegenüberstellung mit Holzbau, Leichtbau und Wärmedämmziegeln ging eindeutig die Ziegelbauweise als wirtschaftlichste Bauweise hervor", berichtet Architektin Julia Diez. Diese Anforderung ließ sich mit den Tonbaustoffen von Wienerberger am besten umsetzen.

Die hohen Anforderungen an die Statik der Fünfgeschosser bei gleichzeitig hoher Wärmedämmung des Mauerwerks konnte der Perlit verfüllte Poroton-Ziegel S9-P mit einer Wandstärke von 42,5 cm optimal erfüllen, heißt es. Den Bauherren überzeugte die innenliegende Dämmung aus dem natürlichen Vulkangestein Perlit, für die das Produkt mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist. Gewünscht war auch ein wohngesundes Raumklima, das dem Poroton-Ziegel S9 in puncto Schadstoff- und Emmissionsfreiheit vom ECO-Institut bescheinigt wird. "Wesentliches Kriterium für uns als ausführende Architekten und die beauftragten Bauphysiker bei der Errichtung der Geschosswohnungen war das Zertifikat für erhöhten Schallschutz nach DIN 4109-2. Das besaß der S9-Perlit damals als einziger Ziegel in dieser Wandstärke mit U-Werten kleiner gleich 0,2", erinnert sich Julia Diez.

Wienerberger verfügt nach eigenen Angaben über ein umfangreiches Programm an Systemergänzungen aus Ziegeln, mit dem Details wie Sturzübermauerungen, Decken- und Fensteranschlüsse oder Ziegelverblendungen von aussteifenden Betonwänden oder Stahlbetonstützen ausgeführt werden konnten.

Die Mehrfamilienhäuser in der Ludwigsburger Caerphillystraße waren für die ARP ArchitektenPartnerschaft Stuttgart die ersten mehrgeschossigen Gebäude, die sie in monolithischer Bauweise realisierten. Mit dem Bauprojekt wollte die WBL vor allem auch bezahlbare Mietwohnungen für Menschen mit mittlerem bis geringem Einkommen nach dem WBL-eigenen "Fair-Wohnen"-Modell und mit Hilfe des Landeswohnraumförderprogramms des Landes Baden-Württemberg schaffen. Zum Modell gehören Eigentumswohnungen, reguläre und preisgedämpfte Mietwohnungen.

Der Erlös aus dem Verkauf der Eigentumswohnungen wird in die preisgedämpften Mietwohnungen reinvestiert. Diese kommen Bürgern mit Wohnberechtigungsschein (WBS) zugute. Steigt das Einkommen der Mieter, reduziert sich die Preisdämpfung entsprechend. Das "Fair-Wohnen"-Modell ermöglicht so zusätzlich die soziale Durchmischung von Wohnanlagen und stabile Hausgemeinschaften, so Andreas Veit, Geschäftsführer der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH.

Durch die erfolgreiche Leistung aller Baubeteiligten konnte das Ziel der Auszeichnung mit dem NaWoh-Qualitätssiegel 2020 für nachhaltigen Wohnungsbau erreicht werden.

Die 2019 fertiggestellten Mehrfamilienhäuser in der Caerphillystraße in Ludwigsburg wurden außerdem mit dem ImmobilienAward Metropolregion Stuttgart 2019 in der Kategorie Wohnen prämiert sowie beim Auszeichnungsverfahren der Architektenkammer "Beispielhaftes Bauen im Landkreis Ludwigsburg 2013–2019".