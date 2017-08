26.08.2017 - 08:20 Zertifikat "präventiv und nachhaltig" Wolff & Müller bekämpft erfolgreich Schwarzarbeit

Berlin (ABZ). – Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung richten jedes Jahr einen großen wirtschaftlichen Schaden an. Vor allem die Baubranche ist betroffen. Laut eines Gutachtens im Auftrag der Bundesvereinigung Bauwirtschaft werden jedes Jahr in Deutschland schätzungsweise bis zu 340 Mrd. Euro am Staat vorbei erwirtschaftet. Rd. 129 Mrd. Euro stammen davon alleine aus nicht...