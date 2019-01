Nürtingen (ABZ). – Planer und Architekt bekommen von ZinCo ausgereifte und innovative Lösungen rund um das grüne Dach. Dass Gründächer immer mehr können, zeigt ZinCo erneut auf der Bau in Halle A3 Stand 119. Denn die Zukunft stellt dringlicher als je neue Anforderungen an die Stadt- und Gebäudeplanung und hier sind Gründächer unverzichtbar.Das „Retentions-Gründach“ nutzt das Dach als Wasserspeicher und vermindert so die Hochwassergefahr. Das „Klima-Gründach“ vermag die Überhitzung in Innenstädten zu minimieren. Zunehmende Bebauungsdichte erfordert zwingend grüne Lösungen in der Stadt, angefangen von Extensivbegrünungen, auch in Kombination mit Solaranlagen, bis zu den Dachgärten und Tiefgaragenbegrünungen. Auch für Geh- und Fahrbeläge bietet ZinCo die richtige Technik. Neue Wege geht ZinCo im Bereich der Absturzsicherung, Sie dürfen gespannt sein. Erleben Sie auf dem ZinCo-Messestand die ganze Vielfalt und die Möglichkeiten, grüne Dächer fachgerecht zu planen und zu bauen. ZinCo berät Sie gerne, denn die Zukunft der Stadt ist grün.