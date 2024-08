Anweiler (ABZ). – Sein 135-jähriges Bestehen feierte Stabila, nach eigenen Angaben ein weltweit führender Anbieter von Messwerkzeugen, mit der Eröffnung seines neuen, hochmodernen Logistikzentrums am neuen, zweiten deutschen Standort des Unternehmens im neuen interkommunalen Gewerbegebiet Wilgartswiesen-Hauenstein.

Mit einem Fest wurde das neue Logistikzentrum von Stabila eingeweiht. Foto: Stabila

Im Rahmen der Veranstaltung hatten die Gäste Gelegenheit, das rund 8000 Quadratmeter große Logistikzentrum zu besichtigen, das rund 12 Kilometer vom Unternehmenssitz in Annweiler/Pfalz entfernt liegt. Führungen boten einen umfassenden Einblick in die modernen Lager- und Logistikprozesse des Unternehmens. In seiner Rede betonte Geschäftsführer Ulrich Dähne: "Die Eröffnung des neuen Logistikzentrums markiert einen wichtigen Meilenstein für Stabila und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für den Wirtschaftsstandort Südwestpfalz."

Mit der Eröffnung des neuen Standorts, in den rund 15 Millionen Euro investiert wurden, blicke das Unternehmen optimistisch in die Zukunft und setze seinen Wachstumskurs fort.



Das starke Wachstum des Unternehmens war ausschlaggebend für die Entscheidung, ein neues Logistikzentrum zu bauen. Während der Umsatz sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt hat, blieb der verfügbare Platz in der Logistik derselbe. Nach ersten Ideen und Vorstellung des Projekts im Beirat der Gesellschaft ab Mitte 2019 und der Planungskonkretisierung ab Herbst 2021 erfolgte der erste Spatenstich am 28. November 2022.

Auf einer Grundstücksfläche von knapp 22.000 Quadratmetern ist ein künftig noch erweiterbares Gebäude entstanden, in dem Lager und Versand 7350 Quadratmeter einnehmen, ergänzt durch Büro- und Sozialräume mit jeweils 250 Quadratmetern. Neun Tore erlauben die problemlose Warenanlieferung und den Versand.

Einen großen Stellenwert legte Stabila auf die Nachhaltigkeit und Klimaneutralität des neuen Gebäudes. Dieses verfügt über eine Energieeffizienz nach KfW-Standard 55 und ist mit einer 1200 Quadratmeter großen Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher und Wärmepumpe ausgerüstet. Die Dach- und Fassadenflächen sind begrünt – und auch an den Schutz gefährdeter Tiere ist gedacht: Kästen für bis zu 400 Fledermäuse stehen zur Verfügung.