Biberach (ABZ). – Die Kombination von Dachbegrünung und Photovoltaik-Röhrenmodulen ist Gewinner der GaLaBau-Innovationsmedaille 2022. Diese Kombination ermöglicht Leichtbauweisen von der Extensivbegrünung bis zum genutzten Dachgarten. So auch zur Nachrüstung vorhandener Begrünungen, bei denen die marktgängigen Photovoltaik-Flächenmodule aus Statikgründen nicht einsetzbar wären.

Extensivbegrünung mit PV-Röhren bieten großes Marktpotential. Die leichten Röhren erzeugen eine geringere Wind- und Schneelast und erlauben eine Aufständerung in Leichtbauweise. Foto: ZinCo

Die spezielle Röhrentechnologie ermöglicht den Pflanzen gute Wachstumsbedingungen, möglich macht das die Licht- und Wasserdurchlässigkeit des Systems. ZinCo und der Kooperationspartner, die TubeSolar AG, sehen weitere Pluspunkte in der gleichmäßigen Stromgewinnung über den Tag.



Grundsätzlich ist eine gleichmäßig über den Tag verteilte Stromgewinnung erstrebenswert. Das erfordert weniger Speicherkapazität und trägt zur Netzentlastung bei. Auch Flächenmodule werden zunehmend in Ost-West-Ausrichtung montiert – entweder geneigt oder senkrecht mit bifacialen Photovoltaikmodulen. Dies erzielt zwei Peaks im Tagesverlauf, morgens und abends. Noch besser schneiden jetzt die Röhrenmodule ab: Sie erzeugen kontinuierlich Strom, da die Sonnenstrahlen zu jedem Zeitpunkt des Tages genau im rechten Winkel auf den jeweiligen Röhrenabschnitt auftreffen.

Geringere Wind-Angriffsfläche



Außerdem bieten die leichten Röhrenmodule in horizontaler Bauweise eine geringere Wind-Angriffsfläche, wodurch die Aufständerung kleiner dimensioniert werden kann. So ist eine kostengünstige Leichtbauweise möglich. Die Aufständerung funktioniert bei ZinCo ohne Dachdurchdringung, da die Solarbasisplatten von der Substratauflast der Dachbegrünung lagesicher gehalten werden.

Die Solaranlage profitiert vom Gründach durch eine kühlere Umgebungstemperatur und einen dadurch messbar gesteigerten Ertrag. Umgekehrt profitiert das Gründach von der Wasser- und Lichtdurchlässigkeit der Röhrenbauweise. Die partielle Beschattung der Vegetation hat dabei auch Vorteile, vor allem in trockenen Regionen. Die Verdunstung fällt geringer aus und die Bepflanzung wird vor zu intensiver Sonne geschützt.

Industrie- und Gewerbedächer



Das größte Marktpotential liegt ZinCo zufolge im Bereich der Industrie- und Gewerbedächer, ebenso lohne es sich auf städtischen oder Privatgebäuden, die das Flachdach mit Extensivbegrünung zur maximalen Stromgewinnung nutzen wollen. Darüber hinaus weitet sich das Anwendungsspektrum auf den Bereich der Intensivbegrünung aus. Hier können die Röhrenmodule in beliebiger Höhe montiert und damit als Terrassenüberdachung genutzt werden. Genau diese Variante baute das Hochschulteam Biberach für seine Teilnahme am "Solar Decathlon Europe" in Wuppertal. Ihr Gebäude ziert eine Pergola mit PV-Röhren auf einem ZinCo-Retentions-Gründach.