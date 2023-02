Göteborg/Schweden (ABZ). – 2022 war nach Aussage des Unternehmens ein Rekordjahr für Volvo Trucks. Der Konzern lieferte so viele Lkws wie nie zuvor an Kunden aus und steigerte seinen Marktanteil in 41 Ländern.

Foto: Volvo Trucks

Volvo Trucks erzielte 2022 das beste Ergebnis in der Geschichte des Unternehmens. Im Jahr 2022 lieferte der globale Lkw-Hersteller 145 195 Lkws aus. Das bedeutet eine Steigerung von 19 Prozent gegenüber dem Jahr 2021, in dem 122 525 Lkws ausgeliefert wurden. Volvo Trucks konnte außerdem seinen Marktanteil im Segment der schweren Lkws (≥ 16 Tonnen) weltweit in 41 Märkten steigern.

Der Auslieferungsrekord und die Steigerung des Marktanteils sind vor dem Hintergrund der Lieferengpässe zu sehen, die das ganze Jahr über herrschten. "Wir haben ein fantastisches Jahr hinter uns, wenn man bedenkt, in welch unsicheren und schwierigen Zeiten wir leben. Trotz Lieferengpässen und Produktionsschwierigkeiten ist es uns gelungen, unser Produktionsvolumen erheblich zu steigern und die Lkws an unsere Kundinnen und Kunden zu übergeben, damit diese ihre geschäftliche Entwicklung verbessern können. Dies verdanken wir unserer engen Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten sowie der harten Arbeit in unserer eigenen Organisation und bei unseren Händlern", sagt Volvo-Trucks-Präsident Roger Alm.

In Europa hat Volvo Trucks nach eigener Aussage einen Marktanteil von 18,2 Prozent und damit den höchsten aller Zeiten. Auch in Nordamerika und Australien konnte der Lkw-Hersteller seine Marktanteile auf 10,8 beziehungsweise 17 Prozent steigern. In Brasilien steigerte Volvo Trucks seinen Marktanteil nach Angaben der Verantwortlichen auf 24,6 Prozent und wurde damit zum ersten Mal in der Geschichte Marktführer.

"Wir haben im Laufe des Jahres erfolgreich neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt gebracht und auch an viele neue Kundinnen und Kunden Fahrzeuge verkauft. Die Rückmeldungen dieser zeigen, dass sie unsere qualitativ hochwertigen und verbrauchsarmen Lkws sowie die professionelle und schnelle Unterstützung durch unser umfangreiches Händler- und Werkstattnetz sehr zu schätzen wissen. All diese Faktoren tragen zu ihrer eigenen Rentabilität bei", betont Alm.

Volvo Trucks hat im vergangenen Jahr mit der Serienproduktion von schweren Elektro-Lkws begonnen. Die Auslieferungen von Elektro-Lkws zeige inzwischen einen deutlich positiven und steigenden Trend. Die USA, Deutschland, die Niederlande, Norwegen und Schweden sind heute die größten Märkte für die Elektro-Lkws von Volvo.