Das 21 t schwere Modell 180 WSR wird von einem 4,04-Liter-Deutz-Motor mit 115 kW/156 PS angetrieben. Es ist ein Motor der Stufe Tier V mit Abgasnachbehandlung durch Dieselpartikelfilter und passiver kontinuierlicher Regeneration. Dieses Kraftpaket arbeitet laut Hersteller so leise, dass es keine Unterhaltung stört, die geführt wird. Die Schallwerte belaufen sich auf 70 dBA in der Fahrerkabine und 97 dBA im Außenpegel. Konzipiert ist dieser Mobilbagger für den Straßen- und Tiefbau. Das bedeutet in der Praxis, dass oftmals wenig Platz zum Arbeiten da ist. Das Heck des Atlas-Baggers ist so kurz gebaut, dass es nicht über das Planierschild hinausragt, auch nicht bei Drehbewegungen. Das Kontergewicht von 4,5 t ist integriert.

Die geringen Außenmaße des 180 WSR tragen dazu bei, dass er sich gut im Straßen- und Tiefbau bewegen kann. Die Gesamtlänge der Arbeitsmaschine, inklusive Planier- und Abstützschild, beträgt ohne Ausleger 4,29 m. Für den Transport ist er mit 4 m Höhe, maximal 2,75 m Breite und 8,09 m Länge (inklusive Baggerarm) bestens handhabbar. Er kann bis zu 13 t heben und bis zu 10 m weit reichen. Der Unterwagen des 180 WSR ist 2750 mm breit und eine gute Basis für das Handling schwerer Lasten. Der Mobilbagger ist so solide und standfest gebaut, dass er eine Last von etwa 4 t mit einer Ausladung von 7,5 m bewegen kann. Auch größere Lasten von 10 oder 13 t vermag er zu heben und zu bewegen. Ein Grund für die solide Basis sind unter anderem die sehr breiten Spezialräder der Bezeichnung Caliber Power Grip 23, 215/70 R 22.5.



"Der 180 ist nicht nur schnell beim Graben – wir sind immer wieder angenehm überrascht, wie mühelos er auch schwerste Verbauelemente transportiert", betont Gockeln.

Ausgerüstet mit einem Tiltrotator kann die Maschine Löffel, Palettengabel oder ein anderes Anbaugerät 2 x 55° schwenken. Die RotoBox macht endloses Drehen in beide Richtungen möglich. Der Schnellwechsler mit Fünffach-Drehdurchführung macht Gerätewechsel, auch von hydraulischen Anbaugeräten, einfach und vor allem schnell möglich, verspricht der Hersteller. Ausgerüstet ist der Bagger mit einem hydraulischen Verstellausleger und einem 2,7-Meter-Stiel. Die maximale Reichweite mit einem Standardlöffel liegt bei knapp 10 m.

Die Firma Stefan Gockeln ist in Datteln im Einsatz. Auf 50 m mussten in einem Wohngebiet Kanal mit Ver- und Entsorgungsleitungen und die Straße mit Fußgängerweg neu gebaut werden. Auf dieses Aufgabenspektrum hat sich Gockeln spezialisiert. Betreut wird die Firma Gockeln vom Atlas-Händler Tecklenborg mit Hauptsitz in Werne. Tecklenborg bearbeitet ein Gebiet zwischen Osnabrück und Siegen mit fünf Niederlassungen.