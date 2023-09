Gerüst und Schalung kommen bei Peri seit 25 Jahren aus einer Hand. Die aufeinander abgestimmten Raster bieten laut eigener Aussage bei der Kombination der Systeme dank weniger Handgriffe große Vorteile, wie bei dieser Wildwechselbrücke. Foto: Peri Deutschland

Dabei habe Peri laut eigener Aussage mit seinen Produkten von Anfang an innovative Ideen in die Gerüsttechnik eingebracht und sich auch in komplexen Projekten als kompetenter Partner etabliert. Ein Anspruch, der bis heute gelte und von dem Gerüstbauer gerade vor den aktuellen Marktanforderungen besonders profitieren, so das Unternehmen.

Seine Projekte wirtschaftlicher, schneller und sicherer realisieren zu können, das ist die Herausforderung für den Gerüstbau im Jahr 2023. Ein Credo, dem sich Peri schon vor 25 Jahren verschrieben habe. Damals ist der Hersteller zusätzlich zur Schalungstechnik in die Gerüsttechnik eingestiegen und stattete sein neues PERI UP Gerüstsystem von Anfang an mit innovativer Sicherheitstechnik aus. Zum Beispiel mit einer Abhebesicherung für Beläge ohne Zusatzbauteile oder einer vorlaufenden Geländermontage – ein Sicherheitsmerkmal, das für hochwertige Systeme inzwischen State-of-the-Art ist.

Sicherheit allein reiche allerdings nicht, um als Gerüstbauer besser zu werden. Denn ein Gerüstsystem sollte auch schnell zu montieren sein, damit die Wirtschaftlichkeit stimmt. Deshalb entwickelt der Gerüsthersteller aus Weißenhorn nach wie vor Systemlösungen, die laut Hersteller beide Merkmale konsequent miteinander verbinden und bis ins Detail ausgearbeitet sind.

Nahezu werkzeuglose Montage

So wie im modernen PERI UP Gerüstbaukasten: Die nahezu werkzeuglose Montage der Gerüstbauteile mit wenigen Handgriffen beschleunige die Abläufe auf der Baustelle, wobei sich sämtliche Gerüstlagen aus dem gesicherten Arbeitsbereich montieren lassen. Die Vorläufer der heutigen Kernbauteile wie Riegel und Vertikalstiele sind bereits Mitte der 2000er Jahre von Peri entwickelt worden, um unter anderem die Einrüstung von Industrieanlagen zu optimieren.

Was den Auf- und Abbau eines Gerüsts ebenfalls beschleunigen kann, sind leichte Bauteile. Dabei entscheide jedes Kilogramm Gewicht, das nicht mehr getragen, gehoben oder gewuchtet werden muss. Ein Meilenstein ist laut Unternehmen in diesem Zusammenhang 2016 die Einführung der Easy-Bauteile gewesen, wozu unter anderem der Easystiel und der Easyrahmen gehören. Das PERI UP Fassadengerüst galt schon vor sieben Jahren als ein "Leichtgewicht" unter den Stahl-Fassadengerüsten und Peri habe das Gewicht einiger Kernbauteile aus dem Gerüstbaukasten sogar um bis zu 27 Prozent noch weiter reduziert.

Die Vorläufer der heutigen Kernbauteile wie Riegel und Vertikalstiele wurden bereits Mitte der 2000er Jahre von Peri entwickelt. Das Prinzip "stecken statt schrauben" mache die Montage laut Hersteller denkbar einfach und schnell. Foto: Peri Deutschland

Mit dem Easyrahmen, dem Easystiel und den an den Kernbauteilen integrierten Gerüstknoten habe der Gerüsthersteller damals zugleich den Baukastengedanken vollendet. Das Ergebnis, der heutige PERI UP Gerüstbaukasten, vereint Rahmen- und Modulgerüst in einem flexiblen Baukastensystem – mit einer Systemlogik, die zwischen den unterschiedlichen Bauweisen beliebig wechseln könne und einer Montage, die aufgrund des Prinzips "stecken statt schrauben" denkbar einfach sei. Gerüstbauteile fertigt Peri im hochmodernen Leitwerk Günzburg mit effizienter Anlagentechnik, vollautomatischen Schweißrobotern und eigener Verzinkerei. Das sichere nach Einschätzung des Herstellers die hohe Qualität der Bauteile sowie die Materialverfügbarkeit weltweit.

Flexible Stielbauweise

Insbesondere die flexible Stielbauweise an der Fassade verschaffe Gerüstbauern viele Vorteile. Dazu gehören ein geringes Einzelgewicht der Gerüstbauteile, eine systemintegrierte vorlaufende Montage an Außen- und Innenseite und eine fortschrittliche Logistik. Das liege an der flexiblen Verwendbarkeit der Bauteile, aber auch an den platzsparenden Lager- und Transportmöglichkeiten.

Auf professionelle, praxistaugliche Gerüstlösungen lege der Hersteller laut eigener Aussage großen Wert. Bei der Produktentwicklung und Optimierung fließen die jahrzehntelange Erfahrung von Baustellen aus aller Welt sowie der direkte Austausch mit den Kunden und Anwendern ein, so das Unternehmen. Wovon Gerüstbauer bei Peri außerdem profitieren, ist sich der Hersteller sicher, ist die partnerschaftliche Unterstützung über den kompletten Wertschöpfungsprozess hinweg. Material und Dienstleistungen kommen aus einer Hand, Kundennähe und Verfügbarkeit werden großgeschrieben.

Ob für kleine und mittelständische Handwerksbetriebe oder große Gerüstbau- und Bauunternehmen – Peri ist laut eigener Aussage Partner in allen Phasen des Bauablaufs, mit viel Erfahrung im Bereich Engineering, Projektplanung und Abwicklung. Gerüstbauer können die Expertise des Herstellers von Statik über 3D-Planung bis BIM, von Materiallogistik bis Vor-Ort-Betreuung, von Schulungen bis zu digitalen Tools in Anspruch nehmen.

Armin Fritz, Teamleiter Marketing im Segment Gerüstbau und Handwerk, drückt es so aus: "Bei Peri können Gerüstbaubetriebe auf das jahrelange Know-how und die Expertise als Komplettanbieter zurückgreifen. Neben dem innovativen PERI UP Gerüstbaukasten bieten wir unseren Kunden ein breites Spektrum an Service- und Ingenieursleistungen von der Planung bis zur Unterstützung komplexerer BIM-Projekte. Damit ist PERI der richtige Partner für alle Gerüstbauunternehmen, vom familiengeführten Handwerksbetrieb bis zum überregionalen Unternehmen."