Das Firmen-Doppel nutzt die GaLaBau 2022, um Neuheiten für Dachbegrünung und Gartenbeleuchtung zu zeigen. Foto: 6 fürs Grün

Die WE 25/15 und die WE 40/23 sind die neuen Drainelemente im 6-fürs-Grün-Produktprogramm. Bei beiden Produkten wurden die technischen Eigenschaften deutlich verbessert, verspricht der Hersteller. Die WE 25/15 erreicht beispielsweise einen Wasserspeicher von 15 l/m² und eine Druckfestigkeit von 775 kN/m². Die WE 40/23 punkte mit einem Wasserspeicher von 23,3 l/m² und einem Wasserableitvermögen von 1,22 l/m·s bei 2 % Gefälle.



Das Retentionssystem "RE 80 – Die Nachhaltige" kommt unter intensiven Dachbegrünungen dann zum Einsatz, wenn ein großes Retentionsvolumen zur Wasserspeicherung und Versorgung der Vegetation benötigt wird. Das System "RE 150 – Die Starke" ist laut Hersteller die richtige Wahl für die Retention unter Verkehrsdächern. In Kombination mit einem Anstauventil sorgt das große Rückhaltevolumen des RE-150-Retentionselements von bis zu 138 l/m² für die Wasserrückhaltung, nicht nur bei Starkregenereignissen.

Der Kontroll- und Terrassenschacht Vario kommt auf extensiven und intensiven Dachbegrünungen zum Einsatz. Mit dem Gitterrost im Plattenmaß von 40 x 40 cm ist er außerdem als Gullyaufsatz auf Terrassen geeignet. Mit verschieden Aufsteckmodulen von 1, 5 und 10 cm kann er je nach Bedarf in der Höhe variiert werden. Ohne Verstärkung ist eine Höhe von 50 cm möglich. Die vorgestanzten Öffnungen mit 50 und 80 mm Durchmesser ermöglichen eine einfache Anbindung an Drainagerohre und Stichkanäle, teilt das Unternehmen mit.

Die in-lite-Beleuchtungsprodukte, die von Licht design vertrieben werden, sorgen neben der funktionellen Ausleuchtung von Gehwegen, Einfahrten und Terrassen für eine stimmungsvolle Atmosphäre in jedem Garten.

Das LED-Niedervoltsystem von in-lite überzeugt nach Aussage des Herstellers vor allem aufgrund seiner Störungsfreiheit, Langlebigkeit, Produktqualität und der einfachen Installation. Zu finden ist das Firmen-Doppel unter der Bezeichnung 4/4-245.