Die englischsprachigen Webinare richten sich an Entscheider aus den Bereichen Arbeitssicherheit, Arbeitsplanung und Produktionsplanung sowie an Versicherer, Sicherheitsingenieure und Betriebsmediziner aus ganz Europa.

In Kooperation mit dem Fraunhofer IPA gibt die erste Websession einen Einblick in die aktuellen Entwicklungen und Innovationen der Exoskelett-Technologie. Exoskelette und Wearables sind laut der Messe Düsseldorf branchenübergreifend eines der zukunftsweisenden Themen in der Arbeitswelt und werden in Industrie, Logistik, Handwerk und Pflege bereits erfolgreich eingesetzt. Aktiv angetriebene Exoskelette würden den Menschen in Zukunft nicht ersetzen, sondern mit Hilfe von künstlicher Intelligenz effektiver unterstützen und zunehmend körperliche Einschränkungen kompensieren – und damit auch dazu beitragen, dass Arbeitskräfte länger leistungsfähig und gesund bleiben.

Unter der Moderation von Urban Daub, Experte für Produktionstechnik und Automatisierung beim Fraunhofer IPA, zeigen Spezialisten aus Wissenschaft und Unternehmen die unterschiedlichen Funktionsweisen und Einsatzmöglichkeiten von Exoskeletten auf und präsentieren unterschiedliche Use Cases, Best Practises sowie neue Lösungsansätze. Beispielsweise zeigt David Duwe, Vice President von Ottobock Bionic Exoskeletons Europe, die aktuellen Innovationen des globalen Healthtech-Unternehmens. Auch Boudewijn Wisse vom niederländischen Exoskelett Hersteller Laevo präsentiert in seinem Vortrag das neueste rückenunterstützende Exoskelett und erklärt die Funktionen von Exoskeletten zur Vermeidung von Rückenschmerzen bei schwerer körperlicher Arbeit.

Zusätzlich wirft das Webinar ein besonderes Augenmerk auf die aktuellen Trends und Marktentwicklungen in der Exoskelett Technologie und konzentriert sich auch auf die wissenschaftliche Perspektive mit der Vorstellung des prospektiven Studienansatzes "Exoworkathlon", die von Verena Kopp, wissenschaftliche Mitarbeiterin am IPA, präsentiert wird. Dieser bewertet Exoskelette in realistischen Anwendungsfällen und beurteilt sie neutral anhand verschiedener Assessments. Der "Exoworkathlon" wird auf der WearRAcon Europe und der A+A 2023 auch als Live-Studie durchgeführt.

Der nächste Expert Talk zum Thema Gefahrstoffmanagement findet in Zusammenarbeit mit der BASI am 9. Mai 2023 statt. Im Juni werden in Kooperation mit German Fashion die neuesten Entwicklungen im Bereich Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit sowie die europäische Lieferkettenrichtlinie präsentiert. Weitere Informationen finden sich unter www.aplusa.de.