18.09.2017 - 14:25 Arbeitsplätze bleiben erhalten

Hamburg (ABZ). – In dem Eigenverwaltungsverfahren der Mapotrix Dehnfugen GmbH & Co. KG mit Sitz in Geesthacht bei Hamburg haben die Gläubiger den Insolvenzplan angenommen. Die Sanierungsberater Rechtsanwalt Justus von Buchwaldt und Rechtsanwalt Dr. Rouven Quick von der bundesweit tätigen Kanzlei BBL Bernsau Brockdorff haben den Insolvenzplan erarbeitet. "Der Insolvenzplan...