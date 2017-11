Ikea steht für Anleitungen, die jedes Kind versteht und jeden Menschen, der einen Imbus-Schlüssel halten kann, zum Möbel-Installateur werden lässt. Ob das Billy-Regal oder die Malm-Kommode, damit bekommen wir fast alles zusammen geschraubt. Das bewährte System hat Ikea in Kanada jetzt auf Essensrezepte übertragen. "Der Schwede" bietet nun nicht mehr nur Küchenschränke und Holzlöffel, sondern auch Rezepte zum Nachkochen. Das schwedische Möbelhaus gab die Idee in Auftrag und präsentierte Rezept-Poster während eines Koch-Events inKanada. "Cook This Page" erinnert an das Spiel "Malen nach Zahlen":Alle Zutaten sind in der für dasRezept benötigten Menge auf das Pergamentpapier gezeichnet – selbstverständlich mit lebensmittelechter Farbe – und müssen vom Koch lediglich "ausgefüllt" werden. Ist das Rezept-Poster mit allenZutaten bestückt, kann es zusammengerollt und anschließend im Ofen fertiggegart werden – eine kinderleichte und praktische Angelegenheit, die neuen Kochspaß in die Küche bringt. Da lässt sich auch der Werbeslogan variieren: Liest du noch, oder kochst du schon? aw