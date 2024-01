In diesem Jahr wird eine neue Raumsonde Europa Clipper auf den Jupiter zurasen, um herauszufinden, ob der Mond Europa Leben beherbergen kann. Wissenschaftler vermuten, dass sich unter den Eisschichten von Europa ein unterirdischer Salzwasserozean voller (wenn auch primitivem) Leben befinden könnte. Der Planeten-Forscher Joseph O'Rourke von der Arizona State University glaubt sogar, der Europa sei "eine nasse Baby-Erde". Die Sonde, die im Oktober 2024 ins Weltall geschossen werden soll, wird nicht nur Hightech-Sensoren an Bord haben: Sie wird auch eine "Flaschenpost" mit einem Gedicht und Hunderttausenden von menschlichen Namen tragen. Bis Ende 2023 konnten Menschen ihren Namen, E-Mail-Adresse und Wohnort eintragen und bekamen dann eine Mail mit dem Bild einer Flaschenpost. Darin: eine Botschaft ("Ein Gedicht für Europa") versehen mit den Namen des Absenders. Die Wissenschaftler des Jet Propulsion Laboratory der Nasa haben einen speziellen "Silizium-Wafer" entwickelt, der in der Sonde verbaut wird. Eine kreisrunde Grundplatte, auf der zum Beispiel elektronische Bauelemente oder Schaltkreise Platz finden. Auf dieser Platte wurden in der Größe von 75 Nanometern (ein Tausendstel der Breite eines menschlichen Haares) mit Hilfe eines Elektronenstrahls 900.000 Namen von Freiwilligen schabloniert. 2030 soll die Raumsonde dann in die Umlaufbahn des Jupiters eintreten. Jeder Teilnehmende sollte sich das Datum schon jetzt notieren, denn falls eine Weile nach Ankunft der Flaschenpost eine Antwort kommt, könnte sie ja doch von E.T. abgeschickt worden sein . . . aw