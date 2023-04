Auf dem Volksfest zum Richtfest auf der Gigafactory Berlin nahe dem brandenburgischen Grünheide hatte Elon Musk beiläufig erklärt, dass Tesla sein eigenes Bier brauen und verkaufen wolle. Diese Ankündigung hat er jetzt in die Tat umgesetzt. Wie der Name "GigaBier Limited Edition" schon verrät, handelt es sich bei dem alkoholischen Getränk um ein limitiertes Produkt. Das GigaBier schlage "eine Brücke zwischen Cybertruck und der 500-jährigen Bierbrautradition nach deutschem Reinheitsgebot", schwärmt das Unternehmen von Elon Musk. Der stolze Preis für das Tesla-Bier, das lediglich im Dreierpack (Flasche mit 0,33 Liter) erhältlich ist, beträgt 89 Euro. Das Angebot stellt sogar die Preise des Münchner Oktoberfests in den Schatten. Die Zutaten für das exklusive Tesla-Bier: Wasser, Gerstenmalz, Hefe und ein sogenannter "Cyberhopfen" – ein Bestandteil, über den es keine genaueren Infos gibt. Gebraut wird das spezielle Bier in Berlin. Es soll geschmacklich im Pilsener Stil Noten von Zitrus, Bergamotte und süßen Früchten enthalten. Jede Flasche ist auf der Rückseite mit einem Giga-Wasserzeichen ausgestattet, das im Dunkeln leuchtet. Wer weiß, um beide Produkte zu verbinden, kommt demnächst vielleicht ein Tesla mit eingebautem Zapfhahn auf den Markt – die Beifahrer werden es danken. aw

