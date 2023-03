Ich gewähre Ihnen nun einen kleinen Blick auf meinen Schreibtisch. Aber nur einen ganz kleinen, seien Sie versichert. Vor mir stehen drei Kurze – bloß kein Aufschrei bitte, sie sind alkoholfrei –. In der Tat handelt es sich um dreierlei Sorten von Ingwer-Shots: Klassik, Kurkuma und Granatapfel, sozusagen als kleine Wachmacher, die Energie schenken sollen. Der Gedanke gefällt mir, soweit so solide. Allerdings komme ich mittlerweile nicht drum hin, mir ausrechnen zu müssen, wie viele dieser kleinen Freunde ich mir – salopp gesprochen – hinter die Binde gießen müsste, um es halbwegs aus diesem Tief zu schaffen, das wenig dankenswerterweise auf die Kappe dieses undankbaren Frühjahrswetters geht. Einmal macht Petrus einem mit den ersten Sonnenstrahlen Hoffnung auf den Frühling und wärmere Tage, die da kommen könnten und dann – ha ha, so hast du es dir nicht vorgestellt – schallert er am nächsten Tag mit Schnee, Regen, Graupel und allerlei anderen Ungemütlichkeiten ums Eck. Da helfen auch nicht wer-weiß-wie-viele Ingwer-Shots . . . und vermutlich auch keine mit Alkohol. jb

