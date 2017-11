Einmal ist keinmal, sagt der Volksmund. Das zweite Mal sei hingegen schon eines zu viel, während bei der dritten Wiederholung bereits wieder alle Dinge gut seien. Gut, schlecht, gut... Die gesellschaftlichen Konventionen zur Wiederholung sind mitunter verwirrend. Ob nun eine solche Verwirrung Ursache dafür war, dass am vergangenen Sonntag zum mittlerweile sechsten Mal ein ICE auf der Strecke Berlin–Hannover ohne Halt an Wolfsburg vorbeisauste, lässt sich nur mutmaßen. Möglich wäre es aber. Schließlich muss man ab einer bestimmten Anzahl ja bereits von Tradition sprechen... Und die gilt es bekanntermaßen zu wahren. Vielleicht geht man bei der Bahn auch schlichtweg davon aus, dass in und aus der VW-Hochburg hinein bzw. heraus ohnehin jeder mit dem Auto fährt. Gegebenenfalls handelt es sich auch um ein sehr abstraktes Statement des Verkehrsunternehmens zum Dieselskandal nach dem Motto: VW... Ach nee! rb