Auch beim Abriss sowie dem Baugrubenaushub eines großen Hotels kommt das Programm zum Einsatz. Foto: MWM

Das Programm eignet sich für Aufmaß, Mengenermittlung, Bauabrechnung und XRechnung, und hat durch den Einsatz eine enorme Zeitersparnis, verspricht der Hersteller. Seit der Gründung des Unternehmens 2011 durch Marius Ensch hat sich die Auftragslage gut entwickelt.

So erstreckt sich das Einsatzgebiet heute über die Landkreise Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Emmendingen, Freiburg und die Ortenau. Wie das Unternehmen weiter berichtet, bearbeiten 15 Mitarbeiter die Aufträge der privaten und öffentlichen Auftraggeber mit insgesamt 14 Baumaschinen. Erstellte Marius Ensch anfangs Angebote und Rechnungen mit Excel, so erweist sich nach seinen Beobachtungen diese Vorgehensweise als extrem zeitaufwändig und auch fehleranfällig.

Für die Aufnahme von großen Baustellen und die Übertragung der Daten ins Leistungsverzeichnis (LV) zwecks Abrechnung unterstützt der Bauabrechner Tobias Pfleghar den Betrieb. Schon seit Jahren arbeitet Pfleghar erfolgreich mit dem System des Bonner Softwarehauses MWM Software & Beratung GmbH.

Integrierte Rechnungen

MWM-Libero ist nicht an die Gewerke Abbruch, Straßen- und Tiefbau gebunden, sondern überall einsetzbar. In der Software zur freien Mengenermittlung und Mengenermittlung nach der REB 23.003 (Ausgabe 1979 und 2009) ist auch die Fakturierung für Abschlags- und Schlussrechnungen sowie die Angebotserstellung integriert. Darüber hinaus beinhaltet es Schnittstellen nach REB (DA11, DA11s, X31), sowie nach GAEB 90, GAEB 2000 und GAEB DA XML. GAEB- und REB-Daten können problemlos gelesen und erstellt werden, dies wurde zudem durch die Zertifizierung vom GAEB-Ausschuss bestätigt.

Der Bauabrechner Pfleghar ermittelt die Maße über das digitale Geländemodell und leitet die im Auftragsleistungsverzeichnis aufgelisteten Daten digital an den Betrieb weiter. Beim Baggerbetrieb Ensch ist Einzelhandelskauffrau Bianca Wahl zuständig für die Büroarbeit inklusive Angebotserstellung und Bauabrechnung. Mit Unterstützung von Tobias Pfleghar arbeitet sie sich schnell ins Programm ein. Zwecks Weiterbearbeitung liest sie die Daten als DA11 Datei über die REB-Schnittstelle ein.

DA11 ist die Abkürzung einer Austauschdatei gemäß REB (Regelungen für die elektronische Bauabrechnung). Das Austauschformat ist eine Erleichterung für die Prüfung von Maßnahmen, da eine manuelle Prüfung der Berechnung, wie zum Beispiel das Nachrechnen des Aufmaßes mit dem Taschenrechner, entfallen kann. Der Bauleiter oder der Architekt des Auftraggebers überprüft die Datei auf Übereinstimmung mit den Aufmaßen.

Übersichtlicher Aufbau

Neben der Zeitersparnis und der Rechtssicherheit, die das Arbeiten mit MWM-Libero für den Baggerbetrieb Ensch bietet, ist laut Bianca Wahl die Benutzeroberfläche übersichtlich aufgebaut und teilweise selbsterklärend, so dass sie sich schnell einarbeiten konnte. Sicherheitseinbehalte legt sie schon im Angebot an, sodass die Software diese bei der Rechnungsstellung automatisch berücksichtigt. Bei Rechnungslegung zieht das Programm die Zahlungen der Abschlagszahlungen ab. Dadurch ist für den Auftraggeber ersichtlich, welche Summen er schon gezahlt hat und welche noch ausstehen.

Der Baggerbetrieb Ensch dokumentiert den Baufortschritt sowie Änderungen per Text und Foto und fügt diese den Rechnungen bei. Die Rechnungen sind mit den aufgelisteten Positionen und der dazugehörigen Mengenermittlung für den Auftraggeber leicht prüfbar. Nachfragen sind daher äußerst selten und die Rechnungen werden schnell beglichen.

Das Programm stellt das Leistungsverzeichnis mit seinen Positionen und dem entsprechenden Kurztext in einer Baumstruktur auf der linken Bildschirmseite dar. Dabei wählt Bianca Wahl einen Titel oder eine Position aus und die dazu erfassten Ansätze erscheinen auf der rechten Seite.

Diese Zuordnung kann bei der Erfassung oder später mittels Drag & Drop erfolgen. Genauso einfach können Ansätze in andere Positionen kopiert oder verschoben werden. Zusätzlich zu den Positionen können in MWM-Libero einem Ansatz 99 freie Kriterien zugewiesen werden. Dieses nutzt Wahl für die Abrechnung. "So habe ich immer einen Überblick, welche Abschlagsrechnungen eingereicht sind, sich im Rechnungszyklus befinden respektive bezahlt worden sind", erklärt Bianca Wahl. Sollte die öffentliche Hand eine XRechnung verlangen, so kann diese ohne Mehraufwand auch aus MWM-Libero heraus ausgegeben werden.

Hilfreich ist die Möglichkeit, zu jeder Position einen Memotext anzulegen. Dies können Notizen, Veränderungen im Bauablauf, Hinweise zum Grad der Fertigstellung etc. sein. Zwecks Übersichtlichkeit können diese Texte automatisch markiert und in eine interne Liste gedruckt werden. In "offiziellen" Ausdrucken erscheinen diese Notizen allerdings nicht.

Aufwand pauschal kalkuliert

Auch beim Abriss sowie dem Baugrubenaushub eines großen Hotels kommt das Programm zum Einsatz. Eine moderierte Bauherrengemeinschaft baut auf dem Grundstück zwei Mehrfamilienhäuer mit 32 Wohneinheiten. Ensch kalkuliert den Aufwand für den Abriss des Hotels inklusive der Entkernung, welche er fremd vergibt, pauschal.

Zwecks Kostenkalkulation des Baugrubenaushubs erhält der Betrieb das Leistungsverzeichnis mit den aufgeführten Maßen vom Architekten der Bauherrengemeinschaft. Bianca Wahl erläutert: "Wir lesen das LV über die GAEB-Schnittstelle in MWM-Libero ein, tragen dort unsere Preise ein und können so schnell das Angebot erstellen und digital weiterleiten."

In der wöchentlich stattfindenden Bauleiterbesprechung wird der Baufortschritt detailliert festgehalten. Die Bauabrechnung erfolgt nach Baufortschritt bei größeren Projekten wie diesem alle vier Wochen mit kumulierenden Abschlagsrechnungen. Bei kleineren alle zwei Wochen.