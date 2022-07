Eschwege (ABZ). – Der Hersteller von Rohrverbindungen Flexseal nutzte jüngst die IFAT 2022 in München, um seine Umfirmierung publik zu machen. Der Anbieter von Abwasserrohr-Verbindungen in Europa übernimmt demnach zum Sommer 2022 den Namen seines US-amerikanischen Mutterkonzerns Fernco.

Ein weiteres Messe-Highlight war das breite Produktsortiment an Manschetten, Adaptern, Steckverbindern und Ausgleichsringen für fast jede Situation in der Rohrverbindung.

Mit der Umfirmierung treten in Zukunft alle Unternehmen der international aktiven Fernco-Gruppe unter einem Namen auf – die europäischen Flexseal-Gesellschaften mit Sitz in Großbritannien genauso wie die kontinentaleuropäische Zentrale in Eschwege in Deutschland. Getreu dem Motto "Immer eine sichere Verbindung – weltweit" sollen so Synergien zwischen den Standorten noch besser genutzt und Aktivitäten aufeinander abgestimmt werden.

Kunden profitierten von einer stärkeren lokalen Präsenz sowie der schnelleren, globalen Markteinführung neuer Produkte.

Schon jetzt teilen die Mitglieder der Fernco-Gruppe Werte, Ressourcen und Know-how und seien in den vergangenen fünf Jahren zu einer Unternehmensfamilie zusammengewachsen. Deshalb sei der gemeinsame Name ein logischer Schritt. "Abgesehen von dem neuen Namen wird sich für unsere Kunden und für unser Team nichts ändern – derselbe Produktionsstandort, dieselbe Qualität", betont Michael Penalver Giar. Die Manschetten und Rohrverbindungselemente bleiben made in Germany.