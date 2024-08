Wesseling (ABZ). – Der neue Profi-Kernbohrer CDM 354 von Norton Clipper zeichnet sich laut Hersteller unter anderem durch seinen mit 3,3 kW Motor sowie ein übersichtliches LCD-Display aus. Das Display liefert Daten über grundlegende Motorparameter, die nicht nur die Arbeitseffizienz des Anwenders verbessern können, sondern auch die Gesamtleistung der Maschine.

Mit Informationen in Echtzeit, etwa zu Strom und Leistung oder Temperatur, lässt sich eine Überlastung oder Überhitzung des Bohrers vermeiden, heißt es von Unternehmensseite. Mittels Standard-Befestigung passe die Motorhalterung des CDM 354 auf nahezu alle handelsüblichen Bohrständer.

"Das Display zeigt den Strom und die Leistung an, die der Motor zum Bohren liefert", erklärt Marko Waldschmidt, Vertriebs- & Marketingdirektor Deutschland, Österreich und Schweiz bei Saint-Gobain Abrasives. "So kann der Benutzer, wenn zu viel Strom benötigt wird, eine Überlastung vorhersehen und den Bohrdruck reduzieren. Ebenso bei der Temperatur - das Display zeigt an, wenn der Motor kurz vor der Überhitzung steht."

Vier zusätzliche LED-Anzeigen oberhalb des Displays sollen es dem Nutzer ermöglichen, auf einen Blick zu erkennen, wieviel Leistung der Bohrmotor aktuell benötigt. Zwei weitere LED-Anzeigen leuchten jeweils auf, wenn der Motor überlastet oder überhitzt ist. In diesen Fällen wird der Motor angehalten, um Schäden zu vermeiden, versichert der Hersteller. Leuchten beide LEDs gleichzeitig auf, stehe der Austausch der Kohlebürsten an.

Darüber hinaus zeichne sich der CDM 354 durch weitere Vorteile aus. So ist die Maschine für Nass- und Trockenbohrungen mit einem Durchmesser von 102 bis 402 mm ausgelegt. Die Bohrgeschwindigkeit lasse sich je nach Durchmesser der Bohrkrone einstellen, die sich nach Gebrauch mit Hilfe des Leichtlöserings lösen und entfernen lässt.