Auszeichnung guter Bauten 2017: Anerkennung für Gesundheitscampus Bochum

Bochum (ABZ). - Im Rahmen der “Auszeichnung guter Bauten 2017” hat der Bund Deutscher Architekten (BDA) Bochum einen Team-Preis ”Anerkennung” verliehen. Er ehrt das Team aus léonwohlhage Gesellschaft von Architekten mbH aus Berlin und den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Dortmund als Bauherren für das Bauprojekt Gesundheitscampus NRW Bochum. Der BDA Bochum hält in seiner Festschrift zur Preisverleihung in Bochum fest: “Das Projekt Gesundheitscampus ist ein Ort des Forschens, Lehrens und Lernens, der Einrichtungen und Initiativen aus der Gesundheitswirtschaft Raum und Vernetzung bietet. Der neue Campus schiebt sich auf einem mächtigen Sockel in die leichte Hügellandschaft. Die so geschaffene Plattform wird zu einem ”eigenen Ort”, der die drei großen weißen Baukörper gleichermaßen trägt und verbindet. Diese städtebauliche Setzung ist überzeugend. .....” Der sechsgeschossige Neubau der Hochschule für Gesundheit beinhaltet Büro-, Seminar- und Laborräumen für Ergotherapie, Hebammenkunde, Logopädie, Pflege und Physiotherapie. Im Erdgeschoss ist ein begrünter Innenhof realisiert worden. Der Neubau beherbergt weiterhin drei Hörsäle und Audimax sowie Mensa, Bibliothek und Konferenzbereich.